Home

Sport

Giornata Olimpica il Coni consegnerà le benemerenze sportive

Sport

30 Novembre 2023

Giornata Olimpica il Coni consegnerà le benemerenze sportive

Livorno 30 novembre 2023 – Giornata Olimpica il Coni consegnerà le benemerenze sportive

Si svolgerà lunedì 4 dicembre alle ore 16,30 presso il salone della Compagnia Lavoratori e Impresa Portuali di Livorno la classica Giornata delle benemerenze sportive, la manifestazione che rappresenta il momento clou della consegna delle massime onorificenze nel campo sportivo ad atleti, tecnici e dirigenti che si sono contraddistinti a livello nazionale ed internazionale.

Alla presenza delle massime autorità civili della nostra provincia, militari e religiose, dei rappresentanti delle federazioni sportive, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni benemerite, delle discipline associate, il Delegato Provinciale Giannone illustrerà quanto è stato ottenuto in questa stagione sul nostro territorio grazie alla grande presenza di atleti di primissima fascia ben seguiti da tecnici e dirigenti dalla immensa passione e che dimostrano come Livorno sia veramente la capitale dello sport italiano, i progetti realizzati e gli obiettivi per l’anno 2024 che sarà l’anno delle Olimpiadi di Parigi.

Sarà anche l’occasione per premiare 40 giovani atleti della nostra provincia che hanno partecipato alla finale nazionale del Trofeo CONI; la principale manifestazione a livello giovanile, giovani di cui sentiremo parlare in futuro e che rappresentano il meglio della nostra gioventù.

La provincia di Livorno ha dimostrato anche in questa manifestazione la sua grande capacità essendo la prima provincia della toscana in termini di numeri e risultati avendo rappresentati del ciclismo; della canoa; della dama; dell’atletica leggera; della danza sportiva; del judo, del karate; della lotta; del basket, della pesistica; del rugby, della scherma, del freestyle, del sup, del tennis tavolo, del triathlon, del pugilato, del tiro a segno

Giornata Olimpica il Coni consegnerà le benemerenze sportive

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin