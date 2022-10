Home

Giornata osteoporosi: tutte prenotate le visite gratuite all’ospedale di Livorno

17 Ottobre 2022

Livorno, 17 ottobre 2022

Sono già tutte prenotate le visite gratuite che il reparto di Endocrinologia dell’ospedale di Livorno ha messo a disposizione in occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si svolgerà giovedì prossimo 20 ottobre.

Data la grande richiesta, ben oltre le aspettative, il reparto fa sapere che sta organizzando una seconda seduta per accogliere tutte le prenotazioni pervenute e che sarà possibile visitare solo gli utenti che hanno già inviato la email di richiesta e che sono sono stati contattati dal reparto di Endocrinologia.

Non è pertanto più possibile accogliere ulteriori richieste, né per email, né per telefono e neppure qualora gli utenti dovessero presentarsi direttamente in reparto

