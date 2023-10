Home

Giornate FAI: Tra sacro e profano, chiese e leggende di Suvereto

12 Ottobre 2023

Giornate FAI: Tra sacro e profano, chiese e leggende di Suvereto

Suvereto (Livorno) 12 ottobre 2023

Si rinnova l’appuntamento con le giornate dI Autunno del FAI: domenica 15 un itinerario guidato di Suvereto

Questo autunno lasciamoci nuovamente sorprendere dalle incredibili bellezze che ci circondano; il Fondo ambiente Italiano è lieto di annunciare una nuova edizione delle Giornate di Autunno, con visite organizzate in tutta Italia in luoghi inaccessibili o poco noti.

L’amore per il territorio livornese è da sempre al centro della nostra missione culturale, e, proprio per questo, la Delegazione FAI di Livorno ha deciso di organizzare un itinerario storico e artistico all’interno del borgo di Suvereto, che conserva segreti antichi e luoghi sacri carichi di significato. I nostri volontari, per la sola giornata di domenica 15 ottobre, vi accompagneranno lungo il percorso.

Le visite inizieranno in Piazza Vittorio Veneto, 3, davanti alla Chiesa di San Giusto, alle ore 10 e proseguiranno con orario continuato fino alle ore 18 (ultima partenza alle ore 17), i gruppi saranno formati da un massimo di 30 persone con partenza ogni 20 minuti circa e ogni gruppo sarà accompagnato nel tour dai nostri volontari narratori.

La visita non è prenotabile, tuttavia gli iscritti FAI e chi si iscriverà durante le giornate avrà diritto al salta coda e all’accesso prioritario alla visita.

Sarà inoltre possibile lasciare un contributo volontario, a partire da 3 euro, a sostegno delle attività che svolge quotidianamente la fondazione.

Sarà inoltre garantita, a cura dell’Associazione Comunico, una visita in LIS – Lingua Italiana dei Segni; questa è prevista alle ore 11, per informazioni e prenotazioni inviare una mail a info@associazionecomunico.it

L’itinerario, poi, potrà essere implementato con una visita alla Cantina Petra, un’importante azienda vinicola la cui sede si trova nella meravigliosa struttura realizzata dall’architetto Mario Botta. Oltre la visita alla cantina si potrà partecipare alla degustazione guidata di due vini dell’azienda, accompagnati dal tipico pane toscano e dall’olio di produzione locale.

Questo evento è riservato ai soli iscritti FAI ed è obbligatoria la prenotazione, inviando una mail a livorno@delegazionefai.fondoambiente.it ; è previsto un contributo a sostegno delle attività della fondazione a partire da € 5. La Cantina Petra si trova nei dintorni di Suvereto ed è raggiungibile con automobile in pochi minuti.

