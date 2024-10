Eventi

7 Ottobre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 7 ottobre 2024 – Giornate Fai, visite al castello di Rosignano e alle altre bellezze nel territorio

Giornate d’autunno del Fai: per due giorni (il 12 e 13 ottobre) si va alla scoperta del castello di Rosignano Marittimo, del museo civico archeologico palazzo Bombardieri e degli scavi di San Gaetano a Vada

Dal nord al sud della nostra penisola, nel weekend del 12 e 13 ottobre, 700 luoghi spesso poco conosciuti e valorizzati, molti insoliti e curiosi, altri quasi sempre inaccessibili al pubblico, apriranno le loro porte in 360 città.

Tutto questo accade grazie alle Giornate d’Autunno del FAI (Fondo Ambiente Italiano) che, nel fine settimana di metà ottobre, andrà anche alla “scoperta” del Castello di Rosignano Marittimo, dove si trovano la sede comunale storica e il Museo Archeologico civico Palazzo Bombardieri, e del sito di San Gaetano a Vada nel quale grazie al lavoro attento e agli studi degli archeologi, in collaborazione con l’Università di Pisa, sono emersi straordinari reperti dell’antico porto della località.

Un evento importante, quindi, che racconterà la storia di alcuni luoghi del territorio del Comune rosignanese.,

Le aperture dei FAI rappresentano uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico. Un’esclusiva opportunità per scoprire un’Italia meno nota, dalle grandi città ai borghi. Tracce d’arte e di storia che raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese.

Le aperture dei FAI rappresentano uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico. Un’esclusiva opportunità per scoprire un’Italia meno nota, dalle grandi città ai borghi. Tracce d’arte e di storia che raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese.

Le aperture a Rosignano Marittimo e Vada sono state organizzate dal FAI – Delegazione di Livorno i cui volontari accompagneranno i cittadini in un viaggio che andrà a svelare veri e propri “Segreti d’autunno”, questo infatti è il titolo scelto per le aperture straordinarie.

Oltre al Comune di Rosignano Marittimo, al Museo Archeologico Palazzo Bombardieri, al Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, la delegazione FAI ringrazia per la collaborazione anche la Pro Loco di Vada e l’Associazione culturale “Amici di M.Ar.Co”.

Il percorso nel Castello di Rosignano porterà i visitatori alla scoperta dei palazzi, delle chiese e degli scorci più suggestivi della parte più antica del borgo: è proprio dal Castello che si può godere una eccezionale vista panoramica sulla campagna e sul mare, dalla Punta di Castiglioncello fino alle isole dell’Arcipelago Toscano e alla Corsica.

Il programma prevede quindi tappe al Castello, alla Fattoria arcivescovile, alla chiesta di Sant’Ilario e a Palazzo Bombardieri, dove appunto si trova il Museo civico archeologico che raccoglie al proprio interno testimonianze sulla storia degli insediamenti della fascia costiera compresa tra Castiglioncello e il fiume Cecina e del suo entroterra, dalla preistoria al Medioevo, con una esposizione, dal carattere fortemente didattico, arricchita da ricostruzioni, plastici e strumenti multimediali.