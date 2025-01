Home

26 Gennaio 2025

Livorno 26 gennaio 2025 Giorno della Memoria, cerimonie e iniziative per l'80° anniversario dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra in tutto il mondo il “Giorno della Memoria”, ricorrenza istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto. La data è stata scelta in ricordo del 27 gennaio 1945, giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz.

Quest’anno ricorre l’80° anniversario della liberazione di questo campo di concentramento e sterminio diventato simbolo universale della tragedia del popolo ebraico e di altre minoranze ad opera della follia nazista, e la Città di Livorno promuove un ricco programma di cerimonie e iniziative culturali che mirano a mantenere viva la memoria e invitare alla riflessione. Il programma è frutto della collaborazione tra Prefettura e Comune di Livorno, Comunità Ebraica di Livorno, Ufficio Scolastico Provinciale, insieme ad altri enti, istituzioni e associazioni del territorio.

Le cerimonie ufficiali, lunedì 27 gennaio, inizieranno alle ore 9.30 al Cimitero Ebraico, in via Don Aldo Mei, con la deposizione di una corona e l’omaggio alle Vittime della Shoah.

Alle ore 10.30, presso la Prefettura, in piazza Unità d’Italia 1, dopo i Saluti delle Autorità, è prevista la consegna di Medaglie d’Oro conferite dal Capo dello Stato. Seguirà un’esibizione musicale degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Micali” di Livorno. Il programma prevede poi un incontro con Vera Paggi, giornalista RAI autrice del libro “La Breve Estate”. L’iniziativa si concluderà con la proiezione di alcune scene del film “Vite sospese – Dal buio alla luce”, realizzato con le immagini di Mario Benvenuti, per un viaggio che va dal 1938, anno del comizio di Benito Mussolini per giustificare la scelta delle leggi razziali, fino alla Liberazione (progetto a cura di Michele Emdin con contributi di Gianni Lucchesi, Ursula Ferrara, Annick Emdin).

Questo il programma delle iniziative collaterali:

domenica 26 gennaio alle ore 17 nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234): “Musica e teatro per mantenere viva la memoria della Shoah” a cura della Banda Città di Livorno, diretta dalla prof.ssa Alessandra Luisini, e del Teatro Agricolo, presieduto da Giovanni Balzaretti.

Lunedì 27 gennaio alle ore 10.30 (riservato alle scuole) e alle ore 21 alla Goldonetta (ridotto del Teatro Goldoni) “Chi porterà queste parole?” Lettura scenica dal testo teatrale di Charlotte Delbo. Allestimento di Alessia Cespuglio, a cura di ANPI, ANPPIA, ANEI, ANED, ISTORECO.

Lunedì 27 gennaio alle ore 17.30 nell’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Pietro Mascagni (via Galilei 40) “La musica ridà vita” con musiche di Autori concentrazionari: O. Messiaen, L. Greger, G. Schweizer, E. Schulhoff, V. Dyck e J. Simon. Eseguono studenti e docenti del Conservatorio. A cura del Conservatorio Pietro Mascagni e di ANPI in collaborazione con ANPPIA, ANEI, ANED, ISTORECO Livorno.

Martedì 28 gennaio, a cura della Comunità di Sant’Egidio, alle ore 10 in via Pellettier, all’altezza del civico 20, posa di otto Pietre d’Inciampo in ricordo dei membri della famiglia Levi-Bardavid;

alle ore 17 in Borgo Cappuccini, all’altezza del civico 53, posa di un’altra Pietra d’Inciampo in ricordo di Nella Corinna Coen;

alle ore 17.30 da piazza Giovine Italia partenza del corteo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio con arrivo in piazza Benamozegh passando da Borgo Cappuccini, via Verdi, piazza Cavour, via Cairoli, via Dario Cassuto.

Sempre martedì 28 gennaio, alle ore 17 al Centro Donna (largo Strozzi 3) presentazione dell’antologia poetica “Boschi cantate per me”, con la curatrice Anna Paola Moretti e le traduttrici Loredana Magazzeni e Daniela Maurizi. Nel lager di Ravensbrück (l’unico destinato specificamente alle donne) furono composte circa 1200 poesie da deportate, in prevalenza politiche. Questa produzione è ancora sconosciuta in Italia, dove le poesie non sono mai state tradotte. L’antologia, frutto di un lavoro quasi ventennale della curatrice, presenta una selezione di 90 poesie, composte da 50 poete di 15 nazionalità, in maggioranza polacche, francesi, austriache e tedesche, ma anche slovene, olandesi, danesi, russe, spagnole e italiane. Sarà possibile seguire l’incontro anche online tramite il link https://tinyurl.com/32xe834c Iniziativa a cura dell’Associazione Evelina De Magistris.

Mercoledì 29 gennaio alle ore 11 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale (piazza del Municipio 1) “Deportazioni e memoria: alcune riflessioni”. Intervengono il prof. Michele Sarfatti, storico della Shoah, Fondazione CDEC, il prof. Enrico Iozzelli, storico, Museo della Deportazione e Resistenza, e la prof.ssa Catia Sonetti, storica, Istoreco della provincia di Livorno. Iniziativa a cura del Comune di Livorno in collaborazione con Istoreco Livorno.

Giovedì 30 gennaio alle ore 10 nella Sala Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo Granducale (piazza del Municipio 4) incontro di riflessione e approfondimento (riservato alle scuole) in occasione del Giorno della Memoria, con la testimonianza della prof.ssa Giuliana Menasci. Iniziativa a cura della Provincia di Livorno.

Domenica 2 febbraio alle ore 13 in piazza del Municipio Commemorazione delle Vittime della Shoah davanti alla lapide dedicata a Primo Levi apposta al Palazzo Comunale. A cura di Lions Club Porto Mediceo e Comunità Ebraica di Livorno.

Giovedì 6 febbraio alle ore 11 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale conferenza di Marta Baiardi, studiosa della Shoah, “Le tavole del Ricordo. Guerra e Shoah nelle lapidi ebraiche a Firenze”. Iniziativa a cura del Comune di Livorno in collaborazione con Istoreco Livorno.

Martedì 18 febbraio alle ore 17.30 al Centro Donna (largo Strozzi 3) presentazione del libro “La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista. Storia, etnografia e memorie” con l’autrice Paola Trevisan, a cura dell’Associazione Evelina De Magistris.

