Giostra della quintana, dame e cavalieri sulla spiaggia di Bibbona

15 Aprile 2023

Giostra della quintana, dame e cavalieri sulla spiaggia di Bibbona

Ufficiali gli accoppiamenti cavaliere-amazzone. Appuntamento sabato 22 aprile sulla spiaggia di Marina di Bibbona.

Bibbona (Livorno) 15 aprile 2023 – Giostra della quintana, dame e cavalieri sulla spiaggia di Bibbona

Cavalieri, amazzoni, cavalli e spettacolo in riva al mare con la giostra della Quintana Storica del Palio della Costa Etrusca.

Il torneo cavalleresco, una delle recenti novità introdotte della manifestazione equestre che quest’anno si tiene sulla spiaggia di Marina di Bibbona, è un biglietto gratuito per un posto in prima fila per godersi una delle rievocazioni medievali più divertenti che nell’originale versione del Palio della Costa Etrusca vede partecipare insieme, in abbinamento ad uno degli otto comuni dell’Alta Maremma, un cavaliere ed una amazzone.

Antico gioco di destrezza ed abilità, i cavalieri, e così le amazzoni, dovranno infilare in corsa con una lancia tutti gli anelli nel minor tempo possibile.

Non lo faranno sullo sfondo di una piazza storica o di un borgo ma a due passi dalla battigia. Ed anche questo è un elemento di assoluta originalità.

L’appuntamento con la Quintana del Palio della Costa Etrusca coordinata da Roberto Parnetti è in programma sabato 22 aprile 2023 subito dopo pranzo (dalle ore 15.00). A seguire le premiazioni.

Già ufficializzati gli accoppiamenti cavaliere – amazzone in rappresentanza degli otto comuni.

Federico Santi e Chiara Provenzano difenderanno i colori del Comune di Cecina, Claudio Rossi e Chiara Bartoletti del Comune di Campiglia Marittima; Andrea Vernaccini e Federica Lopriore del Comune di Suvereto, Guido Gentili e Camilla Mugnaini del Comune di Castagneto; Alberto Liverani e Ilaria Signorini del Comune di Livorno, Lorenzo Desimone e Chiara Grillini del Comune di Rosignano Marittimo; Alessandro Culatore e Marta Burchielli del Comune di Bibbona e Alessandro Lombardi e Valentina Tuci del Comune di Sassetta.

Accederanno alla finale solo tre comuni. Due i precedenti: il 2018 quando vince per i comuni di San Vincenzo Enrico Giusti di Arezzo su Nastro Azzurro ed il 2019 con Alberto Liverani di Faenza su Quaismolo e Azzurra Pani di Pistoia su Mec Joe Black per il Comune di Rosignano Marittimo.

La Quintana del Palio della Costa Etrusca impreziosisce la ricca quattro giorni dedicata agli appassionati del mondo del cavallo e delle rievocazioni storiche organizzata dall’ASD Palio della Costa Etrusca con il fondamentale contributo del Comune di Bibbona e Castagneto Banca 1910 ed il patrocinio della Regione Toscana.

Nel mezzo tanti momenti irripetibili e ad ingresso libero: dalla proiezione del film “The Palio” presso il Teatro “La Palestra” di Bibbona (giovedì 20 aprile alle ore 21.00) al talk show leggendario con i mitici fantini Andrea Degortes detto Aceto e Silvano Vigni detto Bastiano, 19 vittorie a Piazza del Campo in due, insieme al driver di Varenne, Giampaolo Minnucci (venerdì 21 aprile alle ore 21.00) sempre al Teatro “La Palestra” per un talk show irripetibile e nel contesto del quale sarà presentato il “Cencio” d’autore dipinto da Sara Cafarelli.

A chiudere la quattro giorni è come sempre il grande evento del Palio della Costa Etrusca (domenica 23 aprile).

Al canape (la partenza) sulla pista lunga 750 metri modellata sullo sfondo del Forte dei Lorena, ci saranno 32 dei migliori fantini del circuito in attività che mettono insieme 30 vittorie ed oltre 200 gare complessive al Palio di Siena tra cui Luigi Bruschelli detto Trecciolino (13 vittorie), Giovanni Atzeni detto Tittia che a Piazza del Campo ha vinto 9 volte e che al Palio della Costa Etrusca ha già corso e si è affermato per ben due volte (nel 2019 e nel 2020), Jonatan Bartoletti “Scompiglio” (5 vittorie), Giuseppe Zedde “Gingillo” (3 vittorie).

Tutti gli eventi, ad eccezione del Palio della Costa Etrusca, sono ad ingresso libero. La prevendita dei biglietti per la Tribuna numerata ed il parterre del Palio della Costa Etrusca sono invece disponibili sul sito www.paliodellacostaetrusca.com

Per informazioni, programma e orari consulta il sito ufficiale www.paliodellacostaetrusca.com oppure la pagina Facebook @PaliodellaCostaEtrusca

