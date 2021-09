Home

21 Settembre 2021

Giovane molestata mentre fa colazione al bar sul lungomare, indagato 75enne

Livorno 21 settembre 2021

Brutta avventura per una giovane intenta a consumare una colazione fuori da un bar sul lungomare.

La ragazza, proveniente da un’altra provincia della Toscana, in attesa dell’uscita di un’amica dal lavoro, è stata fatta oggetto di molestie a sfondo sessuale da parte di un uomo, straniero, di anni 75.

L’uomo aveva iniziato a fissarla insistentemente a pochi metri di distanza, mentre la giovane, sebbene infastidita, non aveva accennato a reazioni di sorta, evitando di guardarlo e continuando a leggere un libro per non illuderlo di essere compiaciuta da quello che chiaramente voleva essere un rituale di “corteggiamento”.

Dopo qualche minuto l’uomo le si avvicinava farfugliando in un italiano stentato alcune parole, tra cui “sesso” e “denaro”, facendo altresì il gesto manuale di seguirlo.

La ragazza, impaurita, chiedeva aiuto ai gestori del bar.

La vicenda veniva notata anche da una pattuglia in borghese della Squadra Mobile che si trovava a passare, che aveva notato il comportamento fastidioso dell’uomo e l’agitazione della giovane; intervenuti subito rassicuravano la ragazza e identificavano l’uomo, accompagnandolo in Questura.

La giovane, alla presenza di personale specializzato della Squadra Mobile per il tipo di reati in argomento, si tranquillizzava e decideva di sporgere denuncia per l’accaduto.

L’uomo veniva quindi indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno.

