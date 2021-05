Home

Cronaca

Giovane straniero danneggia auto dei residenti in via della Pina d’Oro

29 Maggio 2021

Livorno 29 maggio 2021

Ieri mattina chiamata da alcuni residenti, è intervenuta la polizia in via della Pina d’Oro

Un giovane uomo straniero, per motivi ancora da chiarire, intorno alle 11 di mattina in stato di escandescenza avrebbe danneggiato due auto di residenti parcheggiate in strada.

Gli agenti della polizia intervenuti sul posto sono riusciti a fatica a calmare l’uomo che è stato portato negli uffici di viale Boccaccio per accertament e l’identificazione.

Delle due auto danneggiate, ad avere la peggio, una Dacia che aveva un vistoso avvallamento sulla parte anteriore della carrozzeria

