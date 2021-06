Home

6 Giugno 2021

Giovani 16-29 anni, da domani le prenotazioni del vaccino

Vaccino Covid, dal 7 giugno prenotazioni per i giovani da sedici a ventinove anni

Da lunedì 7 giugno, toccherà agli over 16 fino ai ventinovenni, di due anni in due anni ogni giorno fino a giovedì e poi di tre anni in tre anni venerdì e sabato: si inizia con il 1992 e 1993, poi martedì i nati nel 1994 e 1995, quindi il 1996-1997 e il 1998-1999. Venerdì 11 giugno potranno prenotarsi tutti i giovani nati nel 2000, 2001 e 2002 e il 12 giugno quelli del 2003, 2004 e 2005.

La prenotazione del vaccino si effettua sul portale regionale della Toscana prenotavaccino.sanita.toscana. it

