Home

Provincia

Bibbona

“Giovani delinquenti”: machete, documento alterato e furto, denunciati un 15enne e due 17enni

Bibbona

7 Agosto 2025

“Giovani delinquenti”: machete, documento alterato e furto, denunciati un 15enne e due 17enni

Bibbona (Livorno) 7 agosto 2025 “Giovani delinquenti”: machete, documento alterato e furto, denunciati un 15enne e due 17enni

I Carabinieri della Stazione di Bibbona, all’esito di indagini a seguito di querela presentata da un giovane sulla ventina del posto, hanno denunciato all’AG per i Minorenni di Firenze tre giovani, ritenuti responsabili a vario titolo di lesioni, furto e porto abusivo di armi.

La vicenda ha preso avvio in seguito all’aggressione patita dal giovane presso un locale notturno di Bibbona, dove; la vittima stava trascorrendo la serata in compagnia di un amico la notte del 2 luglio scorso. L’aggressione sarebbe scaturita per futili motivi e alla vittima avrebbero sottratto anche il cellulare.

Fra alcuni giovani che stazionavano nella zona della stazione ferroviaria, i carabinieri di Bibbona hanno individuato, controllato e perquisito il presunto

Dalle attività sarebbe emerso che i tre, tutti minori provenienti dalla zona di Firenze, un 15enne e due 17enni di cui uno già con precedenti.

Nella disponibilità del 17enne i Carabinieri hanno rinvenuto, all’esito della perquisizione, una pochette contenente proprio il cellulare sottratto alla vittima, mentre l’altro coetaneo occultava indosso un machete con lama di 35 cm.

Il più giovane dei tre, invece, il 15enne, avrebbe esibito ai carabinieri, a scopo di identificazione; un’attestazione di identità equipollente a documento palesemente alterata nel campo relativo alla data di nascita.

Date le circostanze e gli elementi raccolti anche in precedenza mediante escussioni da persone informate e le immagini di videosorveglianza pubbliche e private acquisite dalla zona dell’aggressione; i Carabinieri hanno potuto ricostruire la vicenda.

Uno dei 17enni e il 15enne sarebbero stati gli autori dell’aggressione, l’altro 17enne si sarebbe impossessato del cellulare, approfittando dello svenimento della vittima.

Sotto sequestro l’arma impropria e il documento contraffatto mentre il cellulare rubato ha ritrovato il suo legittimo proprietario

I Carabinieri hanno deferito, ciascuno per i rispettivi profili di responsabilità, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Ai primi due, di 17 e 15 anni, è stato contestato:

il reato di lesioni personali in concorso, oltre al porto abusivo d’arma per il primo e al falso materiale per il più piccolo. Per l’altro 17enne solo il furto.

Detta attività rientra nel più ampio spettro della strategia di contrasto dell’Arma di Livorno tesa ad implementare la sua attenzione anche verso le vicende riconducibili alla criminalità minorile nel prioritario interesse per la tutela e sicurezza della collettività.

“Giovani delinquenti”: machete, documento alterato e furto, denunciati un 15enne e due 17enni