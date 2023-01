Home

20 Gennaio 2023

Giovani Dem domani a congresso per continuare ad essere fonte di rinnovamento

Livorno 20 gennaio 2023

Sabato 21 Gennaio si terrà al circolo di San Marco Pontino, via Giuseppe Garibaldi 93, alle ore 15 il congresso dei giovani Democratici Livorno.

Il Congresso è stato convocato dal segretario uscente Giulio Profeta, che arrivato alla fine del suo secondo mandato andrà a lasciare la giovanile per questioni di età e continuerà il suo percorso all’interno del Partito; Profeta completa il proprio percorso con la consapevolezza di aver rifondato la giovanile e creato un gruppo di ragazzi e ragazze pronti per continuare a perseguire le istanze giovanili.

Dopo aver sostenuto l’internalizzazione degli stalli blu, aver detto no alla privatizzazione degli asili e aver partecipato alla discussione sulla riqualificazione degli hangar creativi, la giovanile vuole continuare ad essere fonte di rinnovamento, supporto e critica verso il Partito Democratico.

Un rinnovamento che si basa sulle idee e proposte delle giovani generazioni che portano una visione diversa di società.

Ciò avviene perché i giovani subiscono maggiormente il modello di sviluppo della società degli ultimi anni e a ciò contrappongono altri modelli. Tali nascono dall’incertezza che gli prospetta il futuro. Infatti si trovano davanti a un mondo del lavoro caratterizzato dalla precarietà, da salari indignitosi e con il rischio di non raggiungere la pensione per via di un sistema previdenziale fragilissimo. Questa situazione è aggravata da un riscaldamento globale che comporta un mutamento delle attuali condizioni di vita del nostro pianeta. Perciò si avranno sempre maggiori criticità con siccità, eventi meteorologici estremi e incendi che causeranno l’invivibilità di alcuni territori del nostro pianeta.

Tutte queste sfide non potranno che essere affrontate con un rinnovamento generazionale all’interno degli organi del partito, in un quadro di collaborazione fra generazioni diverse, ma di apertura alla contaminazione e alle nuove idee.

L’organizzazione giovanile del partito, nella piena autonomia, intende continuare a fornire un contributo e, soprattutto, una prospettiva diversa, una critica costruttiva e propulsiva verso un cambiamento.

Da questi temi saranno declinate le proposte durante la discussione congressuale di sabato.

