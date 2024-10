Home

10 Ottobre 2024

Livorno 10 ottobre 2024 – Giovani Dem su assessore Lenzi, "atteggiamento incompatibile con le nostre posizioni, bene le dimissioni

Apprendiamo, dalla conferenza stampa del sindaco e la giunta, con favore le dimissioni

dell’assessore alla cultura Simone Lenzi, a seguito delle sue dichiarazioni sulla piattaforma

X.

Riteniamo inaccettabili le parole che ha utilizzato per commentare un’opera d’arte esposta

alla Biennale di Venezia.

Un linguaggio transfobico e sessista che contrasta con tutti gli atti portati avanti dall’attuale

amministrazione di centro-sinistra.

Viviamo un contesto nel quale il governo nazionale fa egemonia culturale sulla pelle delle

persone, in particolare delle soggettività discriminate, più esposte e più fragili. È necessario

contrastare questa visione in ogni singolo atto e parola che usiamo.

Come Giovani Democratici le nostre posizioni non sono cambiate da quando siamo scesi in

piazza contro la risoluzione Sasso, insieme alle associazioni e al sindaco Luca Salvetti.

Siamo fermamente decisə a difendere le libertà personali, che vengono continuamente

attaccate dalle scelte del governo Meloni.

In particolare, è necessario difendere i diritti delle persone trans e delle soggettività

LGBTQIA+, che continuano ad essere emarginate e patologizzate, quando ormai sono anni

che la disforia di genere non è riconosciuta come una malattia dall’OMS.

La vita di queste persone viene resa sistematicamente più difficile non solo da

comportamenti come quello dell’assessore, ma anche dalla burocratizzazione delle

procedure e la volontà, per esempio, di togliere la carriera alias. Quest’ultimo renderebbe

invivibile i luoghi di lavoro, gli spazi scolastici e quelli universitari per le persone trans, le

quali sarebbero costrette a essere chiamate con un nome che non li appartiene e nel quale

non si riconoscono.

Siamo convintə che l’attività delle associazioni e comunità che quotidianamente lottano

contro l’omolesbobitransfobia, il sessismo, il razzismo e ogni forma di discriminazione sia

essenziale e vada difesa. Difesa dalla destra che cerca di screditarla e ostacolarla, come

viene dichiarato nella risoluzione Sasso, che vuole vietare alle associazioni di entrare nelle

scuole per diffondere l’educazione sessuale e affettiva. Attività fondamentale per far

comprendere che l’identità di genere e l’orientamento sessuale sono aspetti naturali

dell’identità, che devono essere tutelati e affermati.

Riteniamo che l’azione amministrativa locale sia fondamentale per arginare la narrazione

conservatrice delle destre, che porta avanti spauracchi come l’ideologia gender (inesistente

in realtà) e semina una spregevole cultura dell’odio. L’amministrazione comunale di Livorno

è sempre stata all’avanguardia nella sua azione politica: partendo dall’istituzione del Centro

Ascolto LGBTQIA+ L’Approdo in collaborazione con il Coordinamento Livorno Rainbow ha

dimostrato apertura e sensibilità verso le importanti battaglie di liberazione che le stesse

associazioni portano avanti da anni nel nostro territorio. Per questi impegni rinnoviamo la

fiducia nel Sindaco che sulla tematica si è sempre espresso con chiarezza.

Come Giovani democratici, quindi, condanniamo il linguaggio usato dall’assessore Lenzi. Un

atteggiamento incompatibile con le nostre posizioni e il nostro modo di fare politica. Il ruolo

istituzionale che ricopriva l’assessore, infatti, è inconciliabile con le modalità e i contenuti

delle sue esternazioni, anche tenendo conto delle sue prime scuse. Tali dichiarazioni sono

state sistematiche, ripetute e non un errore isolato, con modalità di espressione non

appropriate a chi ricopre incarichi pubblici.

Un atteggiamento, dunque, che ci porta a condividere integralmente le dimissioni, avanzate

da Arcigay Livorno, come l’unico sviluppo possibile alla luce dei fatti. Facendo una

considerazione esclusivamente politica e non sul piano umano. E condividendo appieno la

relazione del Sindaco Luca Salvetti presentata durante l’annuncio delle dimissioni.

Bernardo Taddei, segretario GD Livorno

Giorgio Pacini, consigliere comunale PD

Mia Diop, direzione nazionale PD e consigliere comunale PD

Lorenzo Midili, segreteria GD e consigliere comunale PD

Matteo Anglano, resp. tavolo Lavoro GD