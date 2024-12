Home

Cronaca

Giovani Dem su poligrafici Il Tirreno: “Non sono trasferimenti, ma licenziamenti mascherati”

Cronaca

6 Dicembre 2024

Giovani Dem su poligrafici Il Tirreno: “Non sono trasferimenti, ma licenziamenti mascherati”

Livorno 6 dicembre 2024 Giovani Dem su poligrafici Il Tirreno: “Non sono trasferimenti, ma licenziamenti mascherati”

“Non sono trasferimenti, ma licenziamenti mascherati

Ieri abbiamo partecipato convintamente alla marcia, organizzata dai 35 poligrafici de Il

Tirreno, contro i licenziamenti mascherati imposti dal gruppo SAE. L’azienda, infatti, ha

deciso di trasferire i lavoratori e le lavoratrici a Sassari. Decisione che obbliga a una scelta

tra il mantenimento dell’occupazione e la possibilità di rimanere nel luogo in cui si vive e

dove si hanno i propri affetti.

Nella III Commissione consiliare, ieri, si è svolto un incontro tra le parti coinvolte, coordinato

dall’Ass. Mirabelli e con la partecipazione dei rappresentanti sindacali e il Direttore Generale

Nobile. Un momento che ha aperto alla possibilità di utilizzare strumenti specifici per le aree

di crisi complessa. Possibilità che verrà verificata da parte delle amministrazioni locali e

della Regione Toscana, i quali vogliono un percorso condiviso per ottenere una risoluzione.

Un segnale positivo che evidenzia lo sforzo delle istituzioni per una risoluzione della crisi

aziendale, che per settimane è stata caratterizzata da una rigidità dell’azienda sulle possibili

risoluzioni.

Noi continueremo a seguire e sostenere la vicenda nelle sede istituzionali, come successo in

commissione Lavoro, e nei luoghi che i lavoratori e le lavoratrici utilizzeranno per difendere

le loro istanze. Non saremo soddisfatti finché i 35 poligrafici non avranno delle stabili

garanzie e una stabilità occupazionale in città.”

Matteo Anglano, Segretario Circolo GD Livorno

Mia Diop, direzione nazionale e consigliera comunale PD Livorno

Giorgio Pacini, consigliere comunale PD Livorno

Lorenzo Midili, consigliere comunale PD Livorno

Bernardo Taddei, Segretario Federazione GD Livorn