23 Settembre 2020

Giovani Democratici: “”Il grande risultato di Federica Benifei riempie d’orgoglio la nostra comunità”

Livorno 23 settembre 2020

Riportiamo di seguito commento dei Giovani Democratici sulle elezioni regionali e il risultato della capolista del collegio di Livorno, Federica Benifei.

“Il grande risultato di Federica Benifei riempie d’orgoglio la nostra comunità.

Una comunità, quella dei Giovani Democratici, composta da ragazze e ragazzi che da un anno e mezzo a questa parte sta lavorando duramente per dare nuova linfa al Partito Democratico.

Federica è una Giovane Democratica, che non dimentica le proprie radici, ma è invece capace di valorizzarle ed attualizzarle.

Crediamo nei giovani e nel nostro futuro: abbiamo promosso il progetto “Bentornati in Toscana”, progettando una regione a misura dei giovani, che non li lascia andar via, finanziando gli studi post-universitari.

Crediamo in un futuro verde e sostenibile: abbiamo infatti promosso “Livorno: città di sole di vento e di mare”, una proposta che parte dall’implementazione delle fonti rinnovabili, sfruttando le peculiarità della città, dal porto che rappresenta da solo il 20% dell’inquinamento totale, elettrificando le banchine e vietando i motori accesi delle navi.

Il risultato di Federica non poteva esser tale senza l’appoggio di un partito che ha creduto, valorizzato e scommesso su noi giovani, per questo vogliamo ringraziare ogni iscritto al partito ed i membri del comitato elettorale, non dimenticandoci dei Segretari Federico Mirabelli e Simone Rossi.

Alla prossima sfida!”