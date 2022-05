Home

Giovani e abuso di alcol, nel weekend in due finiscono all’ospedale

30 Maggio 2022

Livorno 30 maggio 2022 – Giovani e abuso di alcol, nel weekend in due finiscono all’ospedale

Il weekend appena trascorso riporta all’attenzione il fenomeno dell’abuso di alcolici tra i giovani. Quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una corsa in ospedale per due giovani.

Un caso è avvenuto a Portoferrio (isola d’Elba) intorno alle 5 di domenica mattina.

Il giovane è stato soccorso per intossicazione etilica dai volontari della Pubblica assistenza di Campo. Le sue condizioni sono apparse serie ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Portoferraio

L’altro caso di intossicazione etilica è avvenuto in città.

Poco prima della mezzanotte un diciassettenne è crollato all’improvviso davanti agli amici in un locale alla periferia della città.

I volontari dell’Svs inviati dal 112 hanno soccorso il ragazzo che aveva perso conoscenza ed era in coma etilico. Poi l’immediato trasferimento al pronto soccorso dove intanto era stata allertata la shock room che, per fortuna, non è servita perchè il minore si è ripreso grazie al pronto intervento della Pubblica Assistenza.

