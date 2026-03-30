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Cronaca

Giovani e sicurezza: Palumbo (FdI) e Gioventù Nazionale ricevuti dal Prefetto

Cronaca

30 Marzo 2026

Giovani e sicurezza: Palumbo (FdI) e Gioventù Nazionale ricevuti dal Prefetto

Livorno 30 marzo 2026 Giovani e sicurezza: Palumbo (FdI) e Gioventù Nazionale ricevuti dal Prefetto

Il Prefetto di Livorno, Dott. Giancarlo Dionisi, ha ricevuto Gioventù Nazionale per ascoltare le segnalazioni sulla microcriminalità e sul disturbo della quiete pubblica, ma anche sull’abuso di sostanze e di alcol tra giovani, e quindi anche sulla sicurezza stradale. Tutti temi che sono stati seguiti intensamente dal movimento con diverse campagne di sensibilizzazione.

Non è mancato uno spazio riservato alla violenza sulle strade e nelle scuole, oltre ad un cenno all’episodio dello striscione nel Liceo Cecioni, che ha turbato anche gli iscritti più giovani, studenti delle scuole superiori. È stato ribadito l’impegno contro ogni tipo di estremismo, ma è stata espressa anche preoccupazione sul clima presente in alcuni istituti scolastici, spesso originato dalla discriminazione politica e dal bullismo.

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia e Presidente provinciale uscente di Gioventù Nazionale Livorno, Alessandro Palumbo, aggiunge: “Ringrazio il Prefetto per lo spazio di confronto su questi temi, che ho approfondito in questi cinque anni a stretto contatto con i giovani, guidando il nostro movimento su Livorno e provincia. Lo ringrazio particolarmente per avermi concesso anche la presenza dei sei membri del nostro Direttivo di Gioventù Nazionale, e aver potuto portare quindi diversi contributi generazionali e territoriali. ”

All’incontro hanno partecipato infatti anche Gianluca Celli (30 anni, e Consigliere comunale a Bibbona), Eleonora Lucchesi (28 anni, di Livorno), Maria Paola Maggini (24 anni, di Livorno), Gaia Marchionni (23 anni, e Responsabile del Circolo GN Piombino-Val di Cornia), Samuele Fantozzi (22 anni, di Collesalvetti) e, il più giovane, Mattia Chierchiello (18 anni, e Responsabile del Circolo GN Cecina).

Giovani e sicurezza: Palumbo (FdI) e Gioventù Nazionale ricevuti dal Prefetto