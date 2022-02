Home

Giovani Innovatori, aperto il contest per premiare le migliori idee imprenditoriali giovanili

8 Febbraio 2022

Livorno, 8 febbraio 2022

Da oggii, martedì 8 febbraio, sarà aperto il bando per partecipare al Contest Giovani Innovatori 2022, un concorso organizzato dal Polo per l’innovazione urbana Livornine 2030 in collaborazione col Comune di Livorno, che premia le migliori idee imprenditoriali giovanili capaci di valorizzare il territorio labronico con potenziali ricadute dirette.

L’assessore al Lavoro e alla Formazione Gianfranco Simoncini sottolinea:

“L’iniziativa rientra nella promozione dell’innovazione del nostro sistema produttivo che l’Amministrazione sta portando avanti anche con il progetto Livornine2030.

Scopo del concorso è quello di incentivare l’imprenditoria giovanile e l’innovazione sociale e tecnologica in settori di rilevanza per il territorio di Livorno come quelli legati al mare, all’economia verde, all’industria creativa e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Il Contest è riservato a giovani, singoli o in gruppi informali, di età compresa tra i 16 e i 35 anni e rappresenta un’opportunità anche per le scuole superiori, che avranno la possibilità di attivare percorsi personalizzati PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e di quello della Provincia di Livorno. I giovani partecipanti potranno candidare innovazioni tecnologiche o innovazioni sociali ispirate ai valori di accoglienza, multiculturalismo, imprenditorialità, competitività, cooperazione.

Sarà inoltre valutata positivamente la capacità di “fare sistema”, mettendo insieme diversi attori (istituzioni, imprese, associazioni e cittadini).

A coloro che avranno candidato le proposte ritenute più meritevoli o con il più alto grado di innovazione verranno offerti premi in denaro, percorsi formativi e incontri di coaching individuale finalizzati alla stesura di un piano di sviluppo imprenditoriale; i coach e le imprese partner si impegneranno inoltre ad accompagnare i “giovani innovatori” verso la realizzazione della loro idea imprenditoriale o professionale.

Il bando, il manuale e i formulari di candidatura del Contest Giovani Innovatori 2022 saranno pubblicati su una pagina dedicata del sito www.livornine2030.it a partire da oggi, 8 febbraio.

Le domande potranno essere presentate entro venerdì 8 aprile.

“Auspichiamo che, grazie anche al sostegno degli istituti scolastici della nostra città, ci possa essere una larga partecipazione di giovani e ragazze e che questa possa essere utile a creare nuovo lavoro e nuova impresa innovativa a Livorno” ha concluso l’assessore Gianfranco Simoncini.

