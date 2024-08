Home

26 Agosto 2024

A Livorno c’è First Impact Sudio, “un posto” dove si creano videogiochi

Livorno 26 agosto 2024 – Giovani Livornesi creano videogiochi, First Impact Studio lancia Heartbeats. Il promo dello "sparatutto"

Un gruppo di giovani livornesi appassionati di tecnologia e creatività ha deciso di trasformare la propria passione in un progetto concreto, dando vita a First Impact Studio, un giovane team di sviluppo di videogiochi. Il gruppo, composto da talenti locali, si prepara al lancio del suo primo gioco, Heartbeats, previsto per ottobre su Steam.

Il team è nato circa un anno e mezzo fa, quando i fratelli Denny Minonne, grafico e disegnatore, e Thomas Minonne, game designer, hanno unito le loro forze con Luca Raffo, programmatore, tutti e tre 25enni di Livorno. A loro si sono successivamente uniti Stefano Capezzuoli, game designer, e Serena Capezzuoli, concept artist, dando forma a una squadra affiatata e determinata.

Il videogioco Heartbeats sarà uno sparatutto in movimento in cui il battito cardiaco avrà un ruolo centrale nella meccanica del gameplay. Il team sta puntando a creare un’esperienza di gioco intensa, caratterizzata da tinte horror capaci di evocare sensazioni di ansia e attacchi di panico nei giocatori.

Nonostante non abbiano ancora una sede fisica, i ragazzi di First Impact Studio lavorano dalle proprie case con l’ambizione di espandere il team e aprire uno studio vero e proprio a Livorno. Una realtà come questa rappresenta una novità per la città, dove non mancano talenti nascosti pronti a dare vita a progetti innovativi nel campo dei videogiochi.

Di seguito il video promo del videogioco sparatutto caratterizzato da tinte horror “Heartbeats”

https://www.instagram.com/firstimpactstudio/

@firstimpactstudio