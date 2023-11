Home

16 Novembre 2023

Livorno 16 novembre 2023 – Giovani talenti musicali, al The Cage arrivano gli Iside

Al The Cage torna il sabato targato My Generation, in collaborazione con la fiorentina Musicus Concentus, per supportare e promuovere i giovani talenti musicali italiani.

Al teatrino di Villa Corridi, il 18 novembre, arrivano gli Iside, una band di giovanissimi ragazzi bergamaschi.

Loro sono Dario Pasqualini, Daniele Capoferri, Dario Riboli e Giorgio Pesenti e il loro legame affonda le radici ai tempi della scuola, negli stretti corridoi scolastici che li hanno visti prima conoscersi, e poi diventare inseparabili. La loro musica risente di stili e influssi diversi e ogni componente del gruppo dà il proprio contributo: gli ascolti e gli spunti variano da Brockhampton e Slowthai, da Yves Tumor ai Gorillaz.

Questo stile insolito e creativo ha catturato l’attenzione di Spotify, che nel 2020 ha selezionato la band di Bergamo per Radar Italia, il programma della piattaforma musicale che supporta i talenti emergenti della scena musicale italiana.

Nella primavera del 2021 esordiscono con l’album Anatomia Cristallo, seguito dai singoli Margherita v11 e Pastiglia v7, a cui si aggiunge Mostro v1.

Un anno dopo pubblicano Luna nera, dimostrando una notevole evoluzione nel loro stile musicale. Nel 2023 arriva In Memoria (Epic Records/Sony Music Italy), un concept album che si annuncia come un nuovo capitolo audace e riflessivo nel viaggio musicale degli Iside ed esplora con profondità l’alienazione nell’odierna provincia italiana, meccanica e solitaria, dove non c’è spazio per l’immaginazione. Iside però non sono solo studio e registrazione: il loro talento ha raggiunto i palchi più prestigiosi, inclusi il Concerto del Primo Maggio a Roma e il Miami Festival.

Forti del successo dell’ultima estate gli Iside si preparano a conquistare il pubblico dei live club italiani con il loro In Memoria Club Tour, un viaggio che promette un’esplosione di energia e sperimentazione e che porterà una tempesta di chitarre elettriche e sintetizzatori in alcuni dei locali più rinomati d’Italia

