27 Febbraio 2025

Livorno 27 febbraio 2025 Giovanili Clas Renault Don Bosco – Spicca la bella vittoria dell'Under 17 d'Eccellenza

Under 17 d’Eccellenza – Bella vittoria della Clas Renault Don Bosco

Finisce con un bel successo la seconda fase del Campionato Under 17 d’Eccellenza, nella quale i rossoblu sconfiggono i campioni toscani di Cecina, al termine di una partita sempre condotta dai ragazzi di Davide Cotza. I rossoblu chiudono così questa fase al quarto posto, qualificandosi alla fase interregionale, nella quale la Clas Renault Don Bosco si giocherà l’accesso alle finali nazionali o ai relativi spareggi. In una partita vinta agevolmente dai ragazzi rossoblu, coach Cotza concede spazio a tutto il roster ed ha 13 punti da Tognoni e 10 da Garibotto

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basket Cecina 78-64

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 3, Baroni 6, Sciacol 8, Ambrogio 5, Casini 13, Aleksandrovs 3, Lonzi, Tognoni 13, Susini 9, Garibotto 10, Madera 6, Ferrini 2. All. Davide Cotza, Ass. William Pandolfi e Alessandro Redini

Parziali: 20-10; 43-32; 60-45; 78-64

Under 19 Silver – Sgommata vincente a San Vincenzo della Clas Renault Don Bosco

Inizia con il piede giusto l’Under 19 Silver della Clas Renault Don Bosco, corsara a San Vincenzo al termine di una partita molto dura ed altrettanto fisica. La compagine guidata da Alessandro Papa, dopo due quarti di grande equilibrio, allunga nel terzo periodo, nel quale stampa un parziale di 18-4, ipoteca per i due punti, poi arrivati con il finale di 67-61, nonostante i tentativi di rimonta dei padroni di casa nei 10’ conclusivi. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da citare le prestazioni difensive di Lonzi e Biagiotti, i 18 di Malloggi ed i 12 di Bianchi.

Basket San Vincenzo – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 61-67

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 12, Ferro, Scardigli 5, Rite 6, Lonzi 6, Malloggi 17, Del Chiaro 7, Grechi 6, Biagiotti 2, Roggi, Sala, Fusco 6. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 21-23; 35-37; 39-55; 61-67

Under 19 d’Eccellenza – La Clas Renault Don Bosco ad un passo dall’impresa

Disputa un’ottima partita, l’Under 19 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco, alla quale manca solo il conforto del risultato. I rossoblu, infatti, giocano alla pari contro una delle squadre più attrezzate del torneo, Forlì, pagando dazio soltanto alla maggiore solidità fisica degli emiliani nel secondo periodo, chiuso dagli ospiti avanti di 10. La Clas Renault Don Bosco però non si perde d’animo e rientra in partita già nel terzo quarto, rimanendo in corsa fino alla sirena finale. Davvero una bella prova dei ragazzi rossoblu, che hanno 14 punti da Deri e 16 da Marinari.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Forlì 64-70

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi, Deliallisi 3, Preziuso 4, Crocetta 2, Baroni 5, Pacitto 4, Regoli 4, Nicholas Lamperi 9, Marinari 16, Cristofani 3, Deri, 14. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 16-13; 31-41; 49-53; 64-70

Under 14 Gold – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

Termina con uno stop al fotofinish la partita dell’Under 14 Gold della Clas Renault Don Bosco, al “PalaMacchia” contro Monsummano. I ragazzi di Davide Cotza rimangono in partita fino alla sirena finale, con un periodo finale fatto di continui capovolgimenti di fronte e di altrettante emozioni, nel quale i rossoblu pagano qualche scelta sbagliata nel minuto finale, determinante nel successo dei “Ciabattini”. In una buona complessiva, da citare i 26 di Balestri ed i 17 di Aprea.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Shoemakers Monsummano 67-68

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cerretini Fr. 3, Donato 1, Russo, Chernovstan 2, Aprea 17, D’Errico 2, Cerretini Fil., Xu, Balestri 26, Corsi 9, Ruozzi 9, Reali. All. Davide Cotza, Ass. Giuseppe Di Manno

Parziali: 15-15; 27-33; 44-44; 67-68

Under 13 – La partita della Clas Renault Don Bosco

Si sapeva già alla vigilia che la sfida di Pontedera era di quelle difficili, e tale si è rivelata, al cospetto di una squadra davvero molto ben attrezzata. Al di là della sconfitta, però, vanno evidenziati il gran spirito di squadra mostrato dai rossoblu e la tanta voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, peraltro rivelatosi insormontabile. Proprio questi spunti di riflessione devono servire per continuare gli allenamenti con grande impegno e determinazione per continuare il percorso di miglioramento. Tra i singoli, da citare i 23 di Tamburini, miglior realizzatore della Clas Renault Don Bosco.

Bellaria Cappuccini – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 110-36

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bushi, Sarti 4, Belvedere, Tamburini 23, Bellavia 5, Panicucci, Angeli, Niccolai 2, Bicicchi, Simonini 2, Menicagli. All Virginia Gonella, Ass. Lorenzo Forti

Parziali: 31-5; 64-17; 88-29; 110-36

