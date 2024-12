Home

Sport

Basket

Giovanili Don Bosco, i risultati delle ultime partite

Basket

19 Dicembre 2024

Giovanili Don Bosco, i risultati delle ultime partite

Livorno 19 dicembre 2024 Giovanili Don Bosco, i risultati delle ultime partite

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Volterra 71-45

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ferro 2, Scardigli 5, Bellomo, Rite 9, Del Chiaro 6, Valentini 6, Grechi 7, Biagiotti 2, Di Dato 13, Baroni 7, Roggi, Fusco 14. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 14-09; 33-18; 54-29; 71-45

Sport PISA I.E.S. – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 57-88

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 1, Scardigli 13, Bellomo 8, Rite 11, Del Chiaro 21, Valentini, Grechi 2, Biagiotti 17, Di Dato, Roggi, Fusco 15. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 16-27; 28-47; 45-66; 57-88

Under 14 – Bella vittoria della Clas Renault Don Bosco

Colpaccio esterno dell’Under 14 della Clas Renault Don Bosco nella trasferta contro Bellaria; i ragazzi di Davide Cotza la portano a casa in volata, al termine di un confronto dall’andamento altalenante. I rossoblu partono meglio, con buone giocate collettive, che valgono il +10 al termine del primo periodo. Nel secondo Bellaria alza l’intensità difensiva e chiude la prima metà di gara con un punto di vantaggio. Nel terzo quarto ecco la sgommata della Clas Renault Don Bosco, con un parziale nel periodo di 19-12 che vale sei lunghezze di vantaggio, margine solo limato dai padroni di casa nel periodo finale. In una buona prestazione collettiva, da segnalare i 25 punti di Aprea.

Bellaria – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 67-69

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Reali 2, Cerrettini Francesco 8, Chernovstan, Corsi 8, Luschi, Russo, D’Errico, Aprea 25, Cerretini Filippo 2, Ruozzi 12, Balestri 6, Ramaliu 6. All. Davide Cotza, Ass. Virginia Gonnella e Micaela Caprara

Parziali: 12-22; 35-34; 47-53; 67-69

Under 19 d’Eccellenza – Il confronto della Clas Renault Don Bosco

L’Under 19 d’Eccellenza, nella lunga trasferta di Pesaro, gioca una buona partita nei primi tre quarti, accumulando, nel secondo periodo, anche 12 lunghezze di vantaggio. Poi, complici le assenze, ed una evidente inferiorità sotto le plance, con Pesaro che strappa 18 rimbalzi in più dei labronici, deve arrendersi ai padroni di casa, alla fine a dama con il punteggio di 77-61. Non inganni la sconfitta, quella rossoblu è stata comunque una buona prova, nella quale ci sono da segnalare i 14 punti a testa dei due Lamperi, Tristan e Nicholas.

Libertas Pesaro – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 77-61

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi, Deliallisi 3, Preziuso, Pacitto 6, Regoli 7, Lamperi T. 14, Lamperi N. 14, Marinari 11, Cristofani, Deri 6. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 13-22; 31-34; 60-51; 77-61

Under 17 d’Eccellenza – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

L’Under 17 d’Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco paga le tante assenze ed alla fine deve arrendersi a Pistoia. I ragazzi di Davide Cotza giocano comunque una buona partita, lottando per tutti i 40’, cedendo solo nel finale, a causa di qualche giocata poco lucide nella volata conclusiva. Al di là della sconfitta una buona prestazione collettiva, nella quale spicca la prova di Ambrogio che conferma il suo periodo positivo. Bene anche Casini, autore di 24 punti.

Pistoia 2000 – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 83-76

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 3, Roggi, Baroni 6, Cavallini 2, Di Fabrizio 6, Ambrogio 5, Casini 24, Germinario, Lonzi, Tognoni 14, Susini 16, Garibotto. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Redini

Under 17 Silver – La partita della Clas Renault Don Bosco

Termina con uno stop la trasferta dell’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco a Ghezzano; i ragazzi di Di Manno giocano una partita di grande intensità, ma alla fine devono cedere ai padroni di casa, bravi ad allungare nel terzo periodo dopo che il primo tempo era scorso sui binari di un sostanziale equilibrio, con Angioni e compagni indietro di soli tre punti. Alla fine, la compagine pisana la spunta per 78-61, nonostante le buone prove, in casa labronica, di Spiller e Coppedè, autori rispettivamente di 14 ed 11 punti.

GMV Ghezzano Verde – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 78-61

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Martini 4, Tonini 8, Finocchiaro 2, Awani 2, Coppedè 11, Spiller 14, Giorgi 6, Germinario, Conti, Angioni 8, Massei, Rimo 6. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Andrea Monetti e Andrea Foglia

Parziali: 16-12; 30-27; 55-43; 78-61

Under 15 d’Eccellenza – Il match della Clas Renault Don Bosco

L’Under 15 della Clas Renault Don Bosco gioca una buona partita nella sfida casalinga contro Firenze Basketball Academy, cedendo soltanto in volata alla compagine fiorentina. I rossoblu partono bene, tanto che alla prima pausa il punteggio è in perfetta parità, a quota 21, poi con il passare dei minuti gli ospiti allungano, e, dopo una bella rimonta dei labronici, bravi ad agganciare la parità a metà del terzo periodo, la portano a casa con il punteggio di 77-68, complici anche le difficoltà rossoblu ad attaccare la zona avversaria. In casa Don Bosco, nota di merito per Aleksandrovs, top scorer del confronto con 28 punti.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Firenze Basketball Academy 68-77

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 4, Yu, Panessidi, Monticelli 2, Di Falco 10, Nerini, Giovannetti 4, Mele 20, Stefanini, Gani, Aleksandrovs 28, Nardi. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 21-12; 34-39; 51-57; 68-77

Under 15 Silver – La partita della Clas Renault Don Bosco

Termina con una sconfitta la vicina trasferta dell’Under 15 Silver della Clas Renault Don Bosco a Pisa. I ragazzi rossoblu, pur facendo vedere miglioramenti tecnici, pagano la poca energia e l’atteggiamento molle con cui sono entrati in campo, ben raccontato dal 21-7 del primo periodo. Nel secondo parziale Salomoni e compagni provano a recuperare qualche punto, ma al ritorno dagli spogliatoi i padroni di casa scappano via, chiudendo alla fine con un netto 81-41 finale. Tra i singoli da segnalare i tre ragazzi in doppia cifra: Parisi, Rossi e Falchi, tutti a quota 10.

Pisa – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 81-41

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: De Santi 2, Salomoni 2, Virgili, Di Mattei, Bettini 8, Parisi 10, Pollastrini 4, Falchi 10, Xu, Rossi 10, Sulaj, Rosi 2. All. Virginia Gonnella

Parziali: 21-7; 36-21; 60-35; 81-41

Under 13 – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

Lotta fino alla sirena finale, l’Under 13 della Clas Renault Don Bosco, ma alla fine deve arrendersi a Calcinaia. I ragazzi di Virginia Gonnella mostrano buone cose in fase offensiva, ma pagano qualche palla persa di troppo ed altrettante distrazioni in fase difensiva, alla fine determinanti nell’esito del confronto. La partita, scorsa sui binari di un equilibrio quasi perfetto, si decide nel periodo finale, nel quale Calcinaia stampa un parziale di 22-14 che vale i due punti. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, in casa Don Bosco, 17 punti di Tamburini e 10 di Bicicchi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Calcinaia 56-61

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Panicucci, Bicicchi 10, Tamburini 17, Simonini 2, Da Prato 6, Monetti, Menicagli 5, Bellavia 15, Fantoni, Sarti, Grechi 1, Belvedere. All. Virginia Gonnella, Ass. William Pandolfi e Micaela Caprara

Parziali: 14-11; 25-29: 42-39; 56-61