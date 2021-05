Home

Giovanili Don Bosco, i rossoblu calano un bel tris di vittorie

6 Maggio 2021

Livorno 6 maggio 2021

Under 18 Eccellenza – Altra vittoria per i rossoblu

Prosegue il percorso netto dell’Under 18 Eccellenza di Gabriele Ricci; i ragazzi rossoblu battono nel derby l’Invictus, al termine di una gara maschia e caratterizzata da una grande fisicità.

Chiave di volta, la grande prestazione offensiva del Don Bosco, in grado infilare nella retina avversaria la bellezza di 122 punti, ben 73 dei quali nella prima metà di partita, di fatto blindando la vittoria già all’intervallo lungo.

Il volto della partita non è cambiato al rientro dagli spogliatoi ed il 122-69 finale testimonia il netto divario tra le due squadre. In casa Don Bosco da segnalare che tutti gli effettivi non solo sono scesi sul parquet, ma sono andati a referto.

Prossimo impegno contro Empoli, una delle squadre più accreditate del campionato.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Invictus Livorno 122-69

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 14, Maniaci 13, Deliallisi 8, Gronchi 8, Gamba 6, Carlotti 11, Mazzantini 22, Mezzacapo 2, Kuuva 20, Mori 18. All. Gabriele Ricci, Ass. Daniele Giammalva e Federico Tosarelli

Parziali: 40-20; 73-36; 96-50; 122-69

Under 16 Eccellenza – Successo di 10 punti su Lucca

Bella vittoria dell’Under 16 Don Bosco su Lucca, un avversario tradizionalmente ostico per gli uomini di coach Davide Pantaleo.

I rossoblu partono bene, piazzando un parziale di 11-4 che costringe Lucca al primo timeout. Nonostante il tentativo di rimonta ospite, il Don Bosco chiude il primo quarto avanti di 6 punti, sul 17-11. Il trend non cambia nel secondo tempino, nel quale c’è purtroppo da segnalare l’infortunio, al polso, di Baroni, costretto ad abbandonare la partita.

All’intervallo il tabellone del “PalaMacchia” segna 37-25.

Al rientro dagli spogliatoi, i ritmi si alzano, aumenta la fisicità, ma Crocetta e compagni riescono a mantenere un vantaggio quasi sempre in doppia cifra, fino al 61-51 finale.

Tra i singoli, oltre alla prova dell’ex di turno Albizzi, autore di 17 punti, buono l’impatto di Biondi e Petarca che, pur uscendo dalla panchina, si sono fatti trovare pronti, e di Rovetto, bravo ad usare la sua fisicità.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basket Lucca 61-51

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Fagiolini L., Baroni, Bandini 4, Crocetta 2, Rovetto 13, Petarca, Albizzi 17, Tomei 4, Spinelli 2, Dodoli 9, Lamperi 8, Biondi 2. All. Davide Pantaleo, Ass. Francesco Ferazzi

Parziali: 17-11; 37-25; 49-37; 61-51-

Under 15 Eccellenza – Bella vittoria nel derby con la Pielle

Continua l’ottimo momento dell’Under 15 Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco, brava ad inanellare la quarta vittoria consecutiva. Stavolta, a fare le spese della superiorità rossoblu è la Pielle, in uno dei tanti, e sentiti, derby labronici di questo campionato.

I ragazzi di coach Tosarelli partono con le marce alte, infilando subito un bel parziale di 17-4, al quale però rispondono i padroni di casa tornando a contatto dei rossoblu.

Nel secondo quarto, però, l’equilibrio si spezza, il Don Bosco infila un parziale di 30 a 10, andando all’intervallo lungo avanti di 21 lunghezze, blindando di fatto i due punti. Il ritornello non cambia al rientro dagli spogliatoi, ed il vantaggio si amplia fino al + 33 finale, sull’85-52.

Tra i singoli ottima prova di Crocetta, con 21 punti miglior realizzatore della partita, e Simonelli.

Pielle Livorno – Pallacanestro Don Bosco Livorno 52-85 (16-17, 26-47, 38-71)

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Patetta 13, Zari, Di Dato 5, Lugetti, Cangeri 7, Bellomo, Simonelli 12, Lamperi 15, Castrichella 2, Crocetta 21, Spinelli 10. All. Federico Tosarelli, Ass. Simone Sanna

Parziali: 16-17; 26-47; 38-71; 52-85

