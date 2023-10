Home

11 Ottobre 2023

Giovanili Don Bosco, il report delle partite

Livorno 11 ottobre 2023 – Giovanili Don Bosco, il report delle partite

Continua la marcia vincente dell’Under 19 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco; dopo aver regolato, la scorsa settimana, la Virtus Siena, i rossoblu esultano anche nella prima partita lontano da casa, giocata martedì sera nella Capitale, sul parquet della Smit Roma.

È stata una partita nella quale la Clas Renault è partita sgommando, prendendo la bellezza di 15 punti di vantaggio già a fine del primo periodo, sul 24-9, vantaggio poi amplificato fino al +20 di metà partita.

Sembrava il preludio ad una facile cavalcata, ed invece al rientro sul parquet ecco la riscossa dei padroni di casa, arrivati fino al -9 dell’ultimo intervallo.

A rimettere le cose a posto, il parziale, di 21-16, dell’ultimo quarto che regala ai rossoblu il secondo successo di fila. Tra i singoli, bene Baroni, miglior realizzatore del confronto a quota 21; in doppia cifra anche Deri (15), Ciano (13) e Lamperi (10).

Smit Roma – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 66-80

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 13, Bandini 2, Bianchi, Crocetta, Baroni 21, Cangeri, Regoli 8, Idone 3, Lamperi 10, Deri 15, Spinelli 7, Balestri 1. All. Francesco Barilla, Ass. Nico Nannicini

Parziali: 9-24; 23-43; 50-59; 66-80

Under 17 d’Eccellenza – Sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

L’Under 17 d’Eccellenza, guidata da Francesco Barilla, battezza il nuovo campionato con una bella vittoria su Lucca; i ragazzi rossoblu portano a casa i due punti grazie alla vigorosa sgommata messa in atto da metà terzo quarto in poi, quando sono passati dall’avere 7 lunghezze di ritardo a chiudere avanti di 30, grazie ad un periodo finale da copertina, ben raccontato dal parziale di 34-12 degli ultimi 10’. In sostanza, una ottima prestazione dei ragazzi labronici, tra i quali spicca quella di Pacitto, con 26 punti top scorer del match.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Lucca 91-61

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi 4, Bicicchi 3, Pacitto 26, Deliallisi 9, Ambrogio, Casini 4, Marinari 15, Lamperi 15, Preziuso, Tognoni 2, Garibotto 7. All. Francesco Barilla, Ass. Nico Nannicini

Parziali: 24-21; 41-36; 57-49; 91-61

Under 15 Eccellenza – i 40’ della Clas Renault Don Bosco

Non inganni il ko, quella della Clas Renault Don Bosco è stata una partita davvero ottima, al cospetto di Castelfiorentino, indicata dagli addetti ai lavori come la più forte del campionato. A raccontare la bella prestazione dei ragazzi rossoblu il fatto che la compagine guidata da coach Pardini abbia prevalso nel parziale di ben tre dei quattro periodi, giocandosi la vittoria fino alla sirena finale, che ha premiato i padroni di casa per 79-74. Per quanto riguarda le prestazioni individuali bene Ferrini, 20 per lui, ed ancor più Di Fabrizio, autore di ben 32 punti in 31’ di utilizzo, alla super media di un punto al minuto.

Castelfiorentino – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 79-74

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Angioni 4, Conti, Mantellassi, Massei, Rimo, Coppedè, Ferretti 2, Martini 10, Bontà Pittaluga, Di Fabrizio 32, Lonzi 6, Ferrini 20. All. Gabriele Pardini, Ass. William Pandolfi

Parziali: 22-26; 52-35; 65-57; 79-74

