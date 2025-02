Home

20 Febbraio 2025

Livorno 20 febbraio 2025 Giovanili Don Bosco, spicca il colpaccio dell’Under 17 d’Eccellenza

Under 17 d’Eccellenza – Sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Bella vittoria dell’Under 17 d’Eccellenza, che, oltretutto, sancisce la partecipazione alla fase successiva, nella quale i ragazzi rossoblu si giocheranno un posto nelle finali nazionali. I rossoblu, nonostante una difesa a dir poco rivedibile, portano a casa i due punti grazie ad una bella prestazione offensiva, come raccontano i 97 punti infilati nella retina dei padroni di casa, ben 54 dei quali nel solo primo tempo. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, ottima quella di Susini, autore di 12 punti, molto positivo nella fase offensiva, come del resto tutti i suoi compagni, con Tognoni top scorer a quota 19.

Etrusca San Miniato – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 89-97

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 8, Baroni 1, Cavallini, Sciacol 2, Di Fabrizio 7, Ambrogio 7, Casini 12, Tognoni 19, Garibotto 11, Madera, Ferrini. All. Davide Cotza, Ass. William Pandolfi

Parziali: 19-36; 45-54; 70-80; 89-97

Under 15 Silver – La Clas Renault Don Bosco fa suo il derby con Invictus

Finisce in volata il derby, nel campionato Under 15 Silver, tra Clas Renault Don Bosco e la squadra B dell’Invictus. I ragazzi di William Pandolfi sono bravI a spuntarla con un colpo di reni nel quarto finale, 10’ in cui sfoggiano una difesa superlativa, che concede ai “cugini” appena cinque punti. Proprio il parziale dell’ultimo periodo, un netto 12-5, è quello che spariglia l’equilibrio evidenziatosi in tutti i primi 30’ di gioco. In un confronto dai bassi punteggi, da segnalare gli 11 di Rosi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Invictus B 49-43

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Pignone, De Santi 3, Serpan 9, Bettini 2, Parisi 9, Pollastrini 2, Falchi 4, Rossi 9, Hidri, Rosi 11, Pizzi. All. William Pandolfi, Ass. Alessandro Redini

Parziali: 16-11; 25-26; 37-38; 49-43

Under 19 d’Eccellenza – i 40’ della Clas Renault Don Bosco

Si sapeva fin dalla vigilia che la trasferta sul parquet di San Lazzaro, contro una delle squadre più attrezzate del torneo era di quelle proibitive, e tale si è rivelata. I ragazzi di Di Manno, però, fanno una buona figura rimanendo in partita fino a metà del terzo periodo, quando i padroni di casa scappano via prendendo poi definitivamente in mano la partita nei 10’ conclusivi, complici anche le brutte percentuali al tiro dei labronici, soprattutto nel periodo finale. Tra i singoli, da segnalare i 9 punti a testa di Crocetta e Deri.

BSL San Lazzaro – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 85-57

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi 1, Deliallisi 4, Crocetta 9, Pacitto 8, Regoli 5, Tristan Lamperi 2, Nicholas Lamperi 6, Marinari 8, Cristofani 5, Deri 9. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 22-16; 40-35; 60-45; 85-57

Under 17 Silver – La partita della Clas Renault Don Bosco

Termina con una sconfitta, nonostante un ottimo avvio, la trasferta a Pisa, sponda IES, dell’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco. I ragazzi rossoblu pagano il blackout nel terzo periodo, nel quale lo IES piazza un parziale di 22-10 di fatto determinante nell’economia del confronto. È l’allungo decisivo, nonostante i generosi tentativi di rimonta dei rossoblu. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da citare quella di Giorgi, autore di 17 punti, con il gustoso contorno di molti rimbalzi.

IES Pisa – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 69-50

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno Martini 5, Tonini 1, Duci, Finocchiaro 7, Spiller, Giorgi 17, Germinario 10, Sarti 3, Angioni 2, Massei, Rimo 2, Sivieri 3. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Andrea Monetti e Andrea Foglia

Parziali: 19-17; 36-29; 57-39; 69-50

Under 14 – Il match della Clas Renault Don Bosco

Partita combattuta, quella nel campionato Under 14, tra la Clas Renault Don Bosco ed i padroni di casa di Lucca, alla fine vittoriosi per 62-50. I ragazzi rossoblu pagano la maggiore fisicità degli avversari ed anche qualche conclusione di troppo sbagliata da sottomisura, dalla quale i padroni di casa sono bravi a far ripartire ficcanti contropiede. Tra i singoli da segnalare i tre ragazzi in doppia cifra: Francesco Cerretini (15), Balestri (12) ed Aprea (11).

Lucca – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 62-50

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cerrettini Francesco 15, Donato 2, Chernovstan, Russo, D’Errico 2, Bellavia, Cerrettini, Salomoni, Ruozzi 3, Balestri 12, Aprea 11, Ramaliu 4. All. Davide Cotza, Ass, Virginia Gonella

Parziali: 17-13; 33-25; 46-37; 62-50

Under 13 – La partita della Clas Renault Don Bosco

Gioca una partita sottotono, l’Under 13 della Clas Renault Don Bosco, ed alla fine deve cedere ad Empoli. Eppure, i ragazzi di Virginia Gonella avevano iniziato bene, chiudendo il primo quarto con 7 lunghezze di margine, sul 19-12. Sembrava il preludio ad una bella vittoria, invece già nel secondo quarto Lucca, con un parziale di 19-9, prende in mano il timone della partita, senza cederlo più, fino al 72-59 finale. In una prestazione non certo ottimale dei rossoblu, da ricordare i 20 punti di Tamburini, unico in doppia cifra dei suoi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Empoli 59-72

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Grechi 3, Sarti 2, Pannocchia, Angeli, Tamburini 20, Bellavia, Monetti, Bicicchi 9, Niccolai 4, Da Prato 7, Simonini 3, Menicagli 11. All. Virginia Gonella, Ass. Ezio Bargigli

Parziali: 19-12; 28-31; 43-58; 59-72