22 Febbraio 2023

Livorno 22 febbraio 2023 – Giovanili Don Bosco, spicca la bella vittoria dell’Under 15 nel derby con US

Under 15 d’eccellenza – La Clas Renault Don Bosco porta a casa il derby con US

Meritato successo, nel campionato Under 15 d’eccellenza, della Clas Renault Don Bosco nel sentito derby con l’US Livorno, giocato, tra l’altro, davanti ad una buona cornice di pubblico. I ragazzi rossoblu hanno sempre condotto la partita, sia pure con margine mai superiori alle 10 lunghezze. Decisiva la gestione nel quarto periodo, quando US è arrivata a -2; lì i ragazzi di Federico D’Elia, pur privi dell’infortunato capitan Madera, sono stati bravi ad allungare fino al 72-61 finale. Ottime le prestazioni di Sciacol, Rossi e Casini, tutti oltre i 20 punti realizzati.

Us Livorno- Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 61-72.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 3, Sciacol 12, Rossi 21, Tonini, Sivieri, Casini 22, Tognoni 4, Ambrogio 5, Garibotto, Susini 5. All. Federico D’Elia. Ass. Stefano Corda.

Parziali: 14-21; 31-41; 46-54; 61-72

Under 15 Silver – La Clas Renault Don Bosco sgomma con Lucca

La Clas Renault fa suo lo scontro diretto di alta classifica, nel campionato Under 15 Silver, con Lucca. I ragazzi di Stefano Corda giocano una ottima partita, conducendo il match dall’inizio alla fine, incrementando il vantaggio con il passare dei minuti, per poi chiudere su un eloquente +18, per 67-49. In una prestazione davvero positiva, una lode la meritano Roggi (20 punti e 4 triple in momenti fondamentali), Cavallini (13) e Spiller (12)

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Bcl Lucca 67-49.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Roggi 20, Conti, Domenici 3, Cavallini 13, Pelletti 4, Senesi 8, Sarti, Sala 3, Awani 2, Spiller 12, Voliani, Diouf 2. All. Stefano Corda. Ass. Nico Nannicini.

Parziali: 19-13; 44-25; 57-37; 67-49

Under 13 Silver – Agevole successo per la Clas Renault Don Bosco

Si chiude con una bella vittoria la prima del campionato Under 13; i ragazzi della Clas Renault Don Bosco regolano senza dannarsi troppo l’anima Bellaria Cappuccini. Lo fanno al termine di una gara indirizzata già a fine primo quarto, chiuso con Trinci e compagni avanti di ben 21 lunghezze. Un margine poi amplificato con il trascorrere dei minuti, fino al netto 103-33 della sirena finale. Tra i singoli, buona prestazione di Panessidi, Gani e Di Falco.

Bellaria Cappuccini – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 33-103

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 7, Monticelli 2, Virgili 4, Di Falco 16, Serpan 8, Trinci 5, Capria 14, Rossi 4, Gani 12, Panessidi 18, Giovannetti, Yu.

All. Massimo Venturini

Parziali: 12-33; 17-63; 25-87; 33-103

Under 19 d’eccellenza – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

Si interrompe nel finale la corsa dell’Under 19 d’eccellenza, contro il Basket Roma; non inganni il risultato finale, quella della Clas Renault è stata una buona prestazione di squadra, alla quale è mancata solo la ciliegina della vittoria. Giachetti e compagni partono piano, andando sotto anche di 10 lunghezze, ma sono bravi a rimettere la partita sui binari di un perfetto equilibrio, a quota 33, già all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi la partita segue la stessa falsariga, fino alla volata finale, nella quale gli episodi premiano Roma. Una buona prova generale, nella quale spiccano i 15 di Lamperi ed i 12 a testa di Carlotti e Giachetti.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basket Roma 62-69

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 9, Beltrame, Santini, Carlotti 12, Rovetto 4, Biondi, Dodoli 2, Lamperi 15, Balestri, Giachetti 12, Apolloni 2, Baroni 6. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua, Alessandro Becagli

Parziali: 13-22; 33-33; 50-48; 62-69

Under 17 d’eccellenza – Tanto rammarico per i ragazzi rossoblu

Finisce con una sconfitta in volata, con un tiro da tre punti degli avversari allo scadere, la partita dell’Under 17 d’eccellenza della Clas Renault Don Bosco, contro Pistoia. Un ko che fa male ai rossoblu, adesso costretti ad un percorso a dir poco tortuoso per agganciare la terza fase. Per quanto riguarda la partita, la squadra guidata da Francesco Barilla era partita con i bioritmi bassi, salvo riprendersi con il passare dei minuti, fino a mettere il naso avanti, prima della decisiva “bomba” ospite a pochissimi secondi dalla fine. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, grande prova di Bazan, autore di ben di 33 punti.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno- Pistoia Basket 2000 70-71

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cangeri, Bicicchi 2, Malloggi, Marinari 12, Deliallisi, Nicolò 2, Bazan 33, Lamperi, Idone 5, Spinelli 10, Crocetta 4. All. Francesco Barilla, Ass. Davide Cotza

Parziali: 16-20; 38-39; 56-54: 70-71Under 14 Elite – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

Under 17 Silver – La partita dei ragazzi di Ale Becagli

Inizia con un ko la seconda fase del campionato Under 17 Silver, per la rappresentativa della Clas Renault Don Bosco. Sul parquet di Valdera, i ragazzi di Alessandro Becagli rimangono avanti fino all’intervallo lungo, chiuso sopra di 2 lunghezze, sul 22-20, prima di incassare la rimonta dei padroni di casa nel terzo quarto; 10’ nei quali Valdera prende 5 punti di vantaggio, poi mantenuti fino alla sirena finale. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, bene Fusco e Castrichella.

Valdera – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 54-48

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ferro 4, Fusco 8, Rite 8, Grechi 5, Scardigli 2, Martini 4, Simoni 6, Manzi 4, Castrichella 7, Zari, Garzelli. All. Alessandro Becagli

Parziali: 11-16; 20-22; 39-34; 54-48

Under 14 Elite – La partita dei ragazzi rossoblu

La Clas Renault Don Bosco incappa in una sconfitta, nel campionato Under 14 elite, in casa contro Prato. Sono proprio gli ospiti a partire meglio, tenendo in mano le redini del match, senza però mai scrollarsi di dosso i ragazzi labronici. Il break decisivo arriva nel terzo periodo, un 27-16 che consegna a Prato un margine consistente, mantenuto nel quarto finale, nonostante la generosa rimonta della Clas Renault Don Bosco, che chiude con sole 4 lunghezze di ritardo. Tra i singoli, bene Binelli e Di Fabrizio, autori rispettivamente di 20 e 18 punti.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Prato 2000 67-71

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Binelli 20, Di Fabrizio 18, Giorgi, Coppedé 2, Massei, Ferretti 5, Lonzi 11, Angioni 1, Martini 10, Mantellassi, Balestri, Bontà. Coach Alessandro Becagli, Assistente Facundo Bereziartua

Parziali: 11-16; 29-32; 45-59; 67-71

