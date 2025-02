Home

13 Febbraio 2025

Livorno 13 febbraio 2025 Giovanili Don Bosco, spicca la bella vittoria dell’Under 17 d’Eccellenza

Under 17 d’Eccellenza – Bella vittoria per la Clas Renault Don Bosco

Bella vittoria, nella sfida con Empoli, per la Clas Renault Don Bosco, scontro diretto fondamentale nella corsa alla fase interregionale. I ragazzi rossoblu partono contratti, il che permette ad Empoli di allungare fino al +13 dell’intervallo lungo, complice anche i problemi offensivi del Don Bosco. Negli spogliatoi coach Cotza si fa sentire, ed al rientro sul parquet cambia tutto; il Don Bosco stringe le maglie in difesa, trovando nel contempo fiducia in attacco e, punto dopo punto, rosicchia il ritardo per poi chiuderla per 78-68. Tra i singoli, bella prestazione su entrambi i lati del campo di Casini, e ottima prova difensiva di Madera, fermo restando che tutti i ragazzi hanno portato il loro importante mattoncino nella costruzione della vittoria.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Biancorosso Empoli 78-68

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 6, Cavallini, Sciacol 12, Di Fabrizio, Ambrogio, Casini 14, Aleksandrovs 10, Lonzi, Tognoni 14, Susini 10, Garibotto 1, Madera 11. All. Davide Cotza,

Parziali: 12-17; 30-43; 54-59; 78-68

Under 19 Silver – Sgommata vincente della Cals Renault Don Bosco

Facile successo dell’Under 19 Silver nella sfida contro i pari età del CUS Pisa, rimandati a casa con la bellezza di 32 punti di ritardo. Nonostante la poca rilevanza ai fini della classifica, in attesa della seconda fase, i ragazzi di Alessandro Papa scappano già nel primo quarto, nel quale doppiano, sul 18-9, i rivali per poi incrementare il vantaggio fino al netto 69-37 finale. In una buona prestazione collettiva, ben raccontata dai dieci ragazzi a referto, da segnalare i 18 di Di Dato, immarcabile nel pitturato.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – CUS Pisa 69-37

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi, Ferro 4, Rite 7, Pucciarelli 7, Del Chiaro 15, Grechi 6, Biagiotti 6, Di Dato 18, Baroni 3, Roggi, Sala 2, Fusco 1. All. Alessandro Papa, Samuele Pacchiani

Parziali: 18-9; 39-15; 55-25; 69-37

Under 14 – Bella vittoria della Clas Renault Don Bosco nel derby con US

Bel successo, dell’Under 14 Clas Renault Don Bosco nel derby contro i “cugini” dell’US, arrivata al termine di un confronto sempre in mano ai rossoblu e caratterizzato da grandi rotazioni da parte di coach Cotza. Chiave di volta la grande difesa ed i molti contropiedi che hanno permesso a Corsi e compagni di allungare già nel primo periodo, chiuso avanti di 7, margine poi incrementato fino al +13 dell’intervallo lungo. Al rientro sul parquet, l’US prova a rientrare, ma la Clas Renault Don Bosco ha chiuso in scioltezza con il finale di 63-52. In una bella prestazione di squadra, da oscar la prova di Balestri, autore di ben 37 punti.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – US 63-52

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cerretini Francesco 2, Sulaj, Chernovstan, Corsi 8, Luschi 7, D Enrico 2, Cerretini Filippo 3, Xu 2, Salomoni, Balestri 37, Pizzi, Ramaliu 2. All. Virginia Gonella, Ass. Davide Cotza, Ass. Virginia Gonella

Parziali: 19-12; 39-26; 47-40; 63-52

Under 19 d’Eccellenza – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

Si sapeva che la lunga trasferta a Ferrara, sul parquet di una delle squadre più attrezzate del torneo, era di quelle proibitive, e tale si è rivelata per l’Under 19 della Clas Renault Don Bosco, tra l’altro salita in terra emiliana con tante assenze. I ragazzi rossoblu ci hanno comunque provato, ma alla fine hanno dovuto lasciare i due punti ai padroni di casa, che così continuano a veleggiare nelle zone alte della graduatoria. In una partita nella quale i rossoblu segnano soltanto 50 punti, da segnalare i 10 di Deri, con 5/11 dal campo.

Vis 2008 Ferrara – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 87-50

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi, Deliallisi 5, Preziuso 7, Baroni 9, Tognoni 4, Regoli 7, Garibotto 2, N. Lamperi 2, Cristofani 4, Deri 10. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 30-13; 48-28; 68-38; 87-50

Under 17 Silver – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

Inizia con il piede sbagliato la sfida contro Ghezzano, l’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco, come dice il -15 di fine primo quarto. Un gap che ha condizionato tutta la partita dei rossoblu, comunque bravi a tentare la rimonta per tutta la partita, pur dovendosi arrendere, alla fine, alla maggiore precisione al tiro dei rivali. Con questa sconfitta, i ragazzi di Andrea Monetti chiudono la prima fase al terzo posto. Tornando alla partita, ottima prova di Giorgi, autore di ben 21 punti.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – GMV Basket Verde 52-76

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Tonini 6, Finocchiaro 4, Spiller 5, Giorgi 21, Vicari 1, Germinario 4, Bontà Pittalunga, Sarti, Conti, Angioni 2, Massei 4, Sivieri 5. All. Andrea Monetti, Ass. Andrea Foglia

Parziali: 11-26; 23-42; 34-59; 52-76

Under 15 d’Eccellenza – La partita della Clas Renault Don Bosco

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – US Livorno 73-101

Termina con una sconfitta la sfida della Clas Renault Don Bosco all’US Livorno, non a caso capolista del torneo. I ragazzi di Alex Blanco provano a tener testa ai cugini, ma vedono scappare via i rivali fin dal primo quarto, chiuso dall’US sul 18-10. Un margine che gli ospiti aumentano con il passare dei minuti, nonostante la grande generosità dei ragazzi rossoblu, fino al 101-73 finale. In casa Clas Renault Don Bosco, solita ottima prova di Aleksandrovs, autore di ben 30 punti. Nei rossoblu, in doppia cifra anche Balestri, a quota 12.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – US Livorno 73-101

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Yu 6, Capria 2, Panessidi 3. Monticelli 1, Di Falco 8, Nerini 4, Balestri 12, Stefanini, Gani 7, Aleksandrovs 30, Nardi. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Foto Pallacanestro Don Bosco / Francesco Sufrà

