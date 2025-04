Home

4 Aprile 2025

Giovanili Don Bosco: Spiccano il colpaccio dell’Under 19 d’Eccellenza ed il doppio successo dell’Under 17 Silver

Livorno 4 aprile 2025 Giovanili Don Bosco: Spiccano il colpaccio dell’Under 19 d’Eccellenza ed il doppio successo dell’Under 17 Silver

Under 19 d’Eccellenza – Bel successo della Clas Renault Don Bosco

Termina con una bella vittoria la trasferta dell’Under 19 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco a Santarcangelo; i ragazzi di Giuseppe Di Manno offrono il loro volto migliore, impacchettando i due punti nel periodo finale, nel quale stampano il decisivo parziale di 22-13. Nei primi 30’ infatti, la partita si era sviluppata a fasi alterne, con i ragazzi rossoblu bravi a sterilizzare l’avvio con le marce basse, nel quale i padroni di casa erano arrivati ad avere anche 11 lunghezze di vantaggio. Tra i singoli, ottima prova di Nicholas Lamperi, autore di 17 punti; in doppia cifra finiscono anche Crocetta (14) e Preziuso (11).

Basket Santarcangelo – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 63-76

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi, Deliallisi 5, Preziuso 11, Crocetta 14, Pacitto 7, Regoli 7, Nicholas Lamperi 17, Marinari 3, Cristofani 4, Deri 8. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 20-17; 32-34; 50-52; 63-76

Under 17 Silver – Doppia sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Doppia successo, nel campionato Under 17 Silver, della rappresentativa della Clas Renault Don Bosco; il primo scacco matto arriva nella partita esterna a Piombino. I ragazzi di Di Manno la portano a casa senza troppi problemi, rimanendo in vantaggio fin dal periodo iniziale, chiuso sul 27-22, margine conservato anche a metà partita. Al rientro dagli spogliatoi, la sgommata vincente arriva nel periodo finale, nel quale i rossoblu stampano il decisivo parziale di 22-15. Tra i singoli, da segnalare i 22 di Giorgi ed i 13 di Germinario.

Il bis arriva mercoledì, con il successo su Valdicornia, arrivato al termine di una partita iniziata sottotono, con gli ospiti avanti anche di 8 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo ecco la riscossa rossoblu, con un parziale di 24-11, che vale il + 5 all’intervallo lungo. La spallata decisiva, però arriva nel periodo conclusivo, nel quale la Clas Renault aumenta l’intensità difensiva e sgomma via, chiudendo sul +19, con il punteggio di 79-58. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, bene Giorgi, Angioni, entrambi autori di 17 punti, e Martini, protagonista di una ottima prova difensiva.

Pall. Piombino – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 74-87

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Martini 8, Tonini 10, Spiller 11, Giorgi 22, Vicari 1, Germinario 13, Bontà Pittalunga, Conti 3, Massei 2, Rimo 8, Sivieri 9. All Giuseppe Di Manno

Parziali: 22-27; 45-50; 59-65; 74-87

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Valdicornia Basket 79-58

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Martini 9, Tonini 9, Duci, Finocchiaro 10, Spiller 1, Giorgi 17, Germinario 7, Conti 1, Angioni 17, Massei 1, Rimo 4, Sivieri 3. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Andrea Monetti e Andrea Foglia

Parziali: 14-22; 38-33; 52-50; 79-58

Under 15 Silver – Vittoria esterna per la Clas Renault Don Bosco

Bel colpaccio, nella lunga trasferta sull’Isola d’Elba, dell’Under 15 Silver della Clas Renault Don Bosco. I ragazzi rossoblu tornano a casa con due punti preziosi, con il punteggio di 51-40, per una vittoria maturata nei secondi 20’, dopo che i primi due quarti erano terminati in perfetta parità, a quota 24. Al rientro dagli spogliatoi, la Clas Renault Don Bosco stringe le maglie in difesa concedendo ai rivali appena 16 punti nei 20’ conclusivi, pilastro del successo, poi arrivato sul 51-40 finale. Nella Clas Renault Don Bosco, 17 di Parisi e 12 di Rossi.

Elba – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 40-51

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Pignone, Mazza, De Santi 3, Virgili 5, Ogbu, Gordini, Parisi 17, Rossi 12, Hidri, Rosi 7, Pizzi 2, Falchi 5. All. William Pandolfi, Ass. Davide Cotza

Parziali: 13-9; 24-24; 34-49; 40-51

Under 17 d’Eccellenza – il confronto della Clas Renault Don Bosco

Già alla vigilia si sapeva che la sfida con la blasonata Virtus Bologna era di quelle ostiche, e tale si è rivelata, al cospetto di una formazione più dotata tecnicamente e fisicamente. I rossoblu partono con le polveri bagnate, segnando appena 8 punti, il che permette alla Virtus di chiudere il primo tempo arrivando al +14 dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi ecco lo scatto d’orgoglio della Clas Renault Don Bosco, che riesce a rimontare lo scarto, andando sul +3, salvo poi pagare lo sforzo fatto e cedere nella volata finale, complice anche qualche errore di troppo. In una buona prestazione collettiva, da citare la prova, pur con qualche disattenzione difensiva, di Casini, alla fine autore di 17 punti, e di Madera (14).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Virtus Bologna 66-72

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 2, Baroni 5, Cavallini, Sciacol 8, Rossi, Ambrogio, Casini 17, Aleksandrovs 3, Lonzi 2, Tognoni 5, Garibotto 10, Madera 14. All. Davide Cotza, Ass. William Pandolfi e Alessandro Redini.

Parziali 8-18; 21-35; 66-67; 66-72

Under 13 – La partita della Clas Renault Don Bosco

I ragazzi dell’Under 13 rossoblu, guidati da Virginia Gonnella, pagano la maggior velocità ed il maggior atletismo dei pari età di Bellaria Cappuccini, ed alla fine devono arrendersi alla maggiore precisione degli avversari. Al di là della sconfitta, non mancano certo le note liete in casa Don Bosco, con i ragazzi che hanno collaborato fattivamente in fase offensiva, sforzandosi di passarsi la palla, arrivando così a creare buoni tiri, purtroppo spesso non realizzati.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Bellaria Cappuccini 28-87

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi 2, Turi 6, Tamburini 5, Simonini 2, Monetti, Bellavia 7, Sarti 3, Grechi 3, Pannocchia, Bushiv. All. Virginia Gonella

Parziali: 0-27; 6-41; 17-67; 28-87

Under 14 – i 40’ della Clas Renault Don Bosco

È stata veramente una partita caratterizzata da grande intensità e da tanti contatti, quella tra l’Under 14 della Clas Renault Don Bosco e Piombino, alla fine portata a casa dagli ospiti. I rossoblu rimangono a contatto per tutto il primo tempo, non a caso chiuso in perfetta parità a quota 31, salvo poi vedere Piombino allungare, alla fine vittoriosa di cinque lunghezze nonostante i generosi tentativi di rimonta della Clas Renault Don Bosco. Tra i singoli, da citare la prova di Francesco Cerretini, al termine autore di 16 punti, e di Ramaliu (10).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Piombino 53-58

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cerretini Francesco 16, Donato 4. Corsi 1, Luschi 4, Russo, Costalli, Aprea 5, Cerretini Filippo, Xu 5, Salomoni, Ruozzi 8, Ramaliu 10. All. Davide Cotza, Ass. Virginia Gonella

14-13; 31-31; 41-46; 53-58