Giovanili Don Bosco, vincono le due Silver

30 Aprile 2025

Livorno 30 aprile 2025 Giovanili Don Bosco, vincono le due Silver

Report Giovanili Clas Renault Don Bosco – Vincono le due Silver, Under 19 e Under 17

Under 19 Silver – Sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Inizia bene il percorso dell’Under 19 Silver in Coppa Toscana, con il bel successo nello spareggio contro Chiesina, valso la qualificazione ai quarti di finale, nella quale i ragazzi rossoblu si giocheranno la qualificazione alle Final Four. È stato un confronto sempre tenuto in mano dalla Clas Renault Don Bosco, grazie ad una notevole intensità difensiva ed a una prestazione collettiva di tutto rilievo, come racconta il fatto che tutti i ragazzi del roster non solo sono scesi sul parquet ma sono anche andati a referto.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Chiesina Basket 89-50

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 12, Scardigli 8, Ferrini 3, Malloggi 11, Del Chiaro 14, Grechi 6, Biagiotti 5, Di Dato 17, Ferretti 4, Roggi 2, Fusco 7. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 29-11; 53-29; 75-40; 89-50

Under 17 Silver – La Clas Renault batte Piombino

Agevole successo dell’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco, a segno nella gara casalinga contro Piombino. I ragazzi di Giuseppe Di Manno, infatti, prendono in mano il confronto fin dal primo quarto, chiuso con nove lunghezze di vantaggio, sul 21-12, margine poi incrementato nei due successivi periodi, tanto che all’ultima pausa i punti di vantaggio sono addirittura 21, sul 50-39. Nel periodo conclusivo, Piombino rosicchia qualche lunghezza, ma alla fine i rossoblu tagliano il traguardo a mani alzate, con il punteggio di 70-57. In una bella prestazione collettiva, da segnalare le prove di Angioni, Finocchiaro e Tonini.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pall. Piombino 70-57

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Martini 2, Tonini 12, Duci 2, Finocchiaro 8, Giorgi 7, Germinario 8, Bontà Pittalunga, Sarti 6, Angioni 13, Massei 8, Rimo 4, Sivieri. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Andrea Foglia

Parziali: 21-12; 38-24; 50-39; 70-57

Under 15 Silver, il confronto della Clas Renault Don Bosco

Termine con una sconfitta la lunga trasferta dell’Under 15 Silver ad Argentario, con i ragazzi di Pandolfi che pagano l’avvio con le marce basse, tanto che i padroni di casa sono avanti di 12 già dopo i primi 10’ di gioco, margine mantenuto anche all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, Argentario scappa definitivamente, prendendo oltre 20 lunghezze di vantaggio, per poi resistere al generoso ritorno della Clas Renault Don Bosco nel periodo finale, in cui Rosi e compagni tornano fino al -7, per poi chiudere con 11 lunghezze di ritardo. Tra i rossoblu da segnalare la buona prova di Pollastrini, autore di 19 punti.

Argentario – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 67-58

Foto Pallacanestro Don Bosco / Francesco Sufrà

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Romanacci, De Santi 2, Costalli, Parisi 6, Pollastrini 19, Falchi 10, Xu, Rossi 11, Hidri, Rosi 10, Pizzi. All. William Pandolfi

Parziali: 24-12; 34-26; 56-32; 67-58