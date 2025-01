Home

30 Gennaio 2025

Livorno 30 gennaio 2025 Giovanili Don Bosco, vincono tutte le rappresentative "Silver"

Under 15 Silver – Vittoria nel finale per la Clas Renault Don Bosco

Bel successo, nel campionato Under 15 Silver, della Clas Renault Don Bosco, nella gara casalinga contro Ponsacco. I ragazzi guidati da William Pandolfi mettono le cose in chiaro già durante i 10’ iniziali, chiusi con un vantaggio in doppia cifra, sul 16-5. L’avvio sprint è il pilastro per la vittoria, arrivata nonostante il tentativo di Ponsacco, nel secondo tempo, di colmare i 14 punti di vantaggio dei rossoblu a metà partita. In una partita dai bassi punteggi, da segnalare i 13 punti di Parisi e gli 11 di Falchi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Ponsacco 51-48

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Parisi 13, Mazza, De Santi, Gordini 3, Bettini 6, Pollastini 2, Falchi 11, Rossi 10, Hydri, Rosi 3, All. Pandolfi William, Ass. Redini Alessandro

Parziali: 16-5; 33-20; 41-27; 51-48

Under 19 Silver – La Clas Renault Don Bosco vince agevolmente

Buona partita, su entrambi i lati del campo, dell’Under 19 Silver nella sfida contro il GMV Ghezzano che stenta solo nei primi 20’ per sbrigare la pratica Ghezzano. Al rientro dagli spogliatoi ecco il break decisivo, con le sembianze di un parziale di 23-8, arrivato grazie ad una notevole intensità difensiva, valso il +17 al termine del terzo periodo, margine poi agevolmente mantenuto nel periodo conclusivo. Gran prova, sia in difesa che in fase offensiva, di capitan Fusco, al di là dei 14 punti realizzati.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – GMV Basket Ghezzano Verde 73-53

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 7, Ferro 2, Scardigli, Rite 10, Pucciarelli 5, Malloggi 10, Del Chiaro 11, Grechi 4, Biagiotti 4, Di Dato 5, Roggi 1, Fusco 14. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 18-17; 38-35; 60-43; 73-53

Under 17 Silver – Bella vittoria della Clas Renault Don Bosco nel derby con Invictus

Bella vittoria, nel derby labronico con Invictus, dell’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco; i ragazzi di Giuseppe Di Manno allungano nel secondo periodo, nel quale stampano un parziale di 19-9 che vale il +14 a metà partita. Anche al rientro sul parquet, le cose non cambiano, con i rossoblu che tengono in mano il pallino della partita, incrementando il vantaggio fino al netto 74-46 finale. In una bella prestazione di squadra, evidenziata dagli 11 ragazzi a referto, 17 di Angioni.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Invictus Livorno 74-46

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Tonini 4, Finocchiaro 8, Coppedè 10, Spiller 6, Giorgi 2, Vicari 8, Germinario 11, Bontà Pittalunga 1, Conti, Angioni 17, Rimo 4, Sivieri 3. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Andrea Foglia

Parziali: 21-17; 40-26; 65-39; 74-46

Under 13 – Bel successo della Clas Renault Don Bosco a Castelfranco

Vittoria al cardiopalma dell’Under 13 della Clas Renault Don Bosco nella trasferta a Castelfranco, arrivata con un veemente rush finale, nel quale i ragazzi rossoblu la spuntano dopo essere stati sotto di uno a 90” dalla fine. La Clas Renault parte con le marce basse, ma poi aumenta i giri del proprio motore e prende in mano la partita, salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa, bravi a mettere il naso avanti prima di cedere in volata ai rossoblu. In casa Don Bosco ottima prova di Grechi, autore di ben 26 punti.

Castelfranco – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 63-66

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bonucci 5, Panicucci 3, Simonini 9, Da Prato 7, Menicagli 4, Grechi 26, Angeli 2, Sarti 10, Bibolino, Bushi. All. Virginia Gonnella, Ass. Lorenzo Forti

Parziali: 12-15; 27-32; 40-46; 63-66

Under 19 d’Eccellenza – Il confronto della Clas Renault Don Bosco

Si ferma la marcia dell’Under 19 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco; i ragazzi di Giuseppe Di Manno, infatti, pagano dazio nell’ostica trasferta a Siena, sul parquet della Virtus, alla fine vincente con il risultato di 65-55. I rossoblu scendono sul parquet con le marce basse, incassando un parziale di 19-7 nel primo quarto, che regala ai padroni di casa 12 punti di vantaggio, di fatto mantenuti fino alla sirena finale, nonostante i generosi tentativi di rimonta dei rossoblu, in avvio di periodo finali tornati fino al -3. In una partita nella quale il Don Bosco tira con basse percentuali, nei rossoblu doppia doppia, da 10 punti e 13 rimbazi, di Crocetta e 9 di Marinari.

Virtus Siena – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 65-55

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Deliallisi 4, Preziuso 3, Crocetta 10, Pacitto, Dadomo 6, Regoli 5, Lamperi 3, Marinari 9, Cristofani 8, Deri 2, Spinelli 5. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 19-7; 28-25; 49-43; 65-55

Under 17 d’Eccellenza – i 40’ della Clas Renault Don Bosco

Si sapeva fin dalla vigilia che la trasferta a Cecina, sul campo della capolista, era di quelle ardue, e tale si è rivelata, anche se i ragazzi rossoblu sono rimasti in partita fino alla sirena finale. È stata una partita altalenante, con la Clas Renault Don Bosco avanti di sei al termine del primo periodo, prima di subire la rimonta ci Cecina che riduce lo svantaggio ad una sola lunghezza. Nel secondo tempo, Cecina allunga nel periodo finale, complice un parziale di 32-21, portando a casa la partita grazie a tre triple consecutive, con la Clas Renault che comunque ci prova fino al termine. Tra i singoli, buona prova di Garibotto e Sciacol, autore di 12 punti.

Basket Cecina – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 84-76

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 2, Cavallini, Sciacol 12, Di Fabrizio 3, Rossi 4, Casini 14, Aleksandrovs 9, Tognoni 10, Susini 7, Garibotto 8, Madera 7, Ferrini. All. Davide Cotza

Parziali: 10-16; 34-35;

Under 15 d’Eccellenza – Doppio impegno per la Clas Renault Don Bosco

Termina con due sconfitte il doppio impegno in pochi giorni della Clas Renault Don Bosco, nel campionato Under 15 d’Eccellenza. I ragazzi di Alex Blanco, infatti cedono prima al Basket Cecina e poi al Basket Aretina. Due partite nelle quali la compagine rossoblu ha comunque lottato per tutti i 40’, scalando un altro gradino nel loro percorso formativo. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, nella sfida contro Cecina 14 di Aleksandrovs, in quella contro Arezzo 9 a testa di Vecce e Nardi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basket Cecina 48-78

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 4, Yu 4, Capria 4, Di Falco 3, Nerini 4, Giovannetti 2, Mele 5, Gani 8, Aleksandrovs 14, Nardi. All. Alex Blanco, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 14-25; 25-40; 39-64; 48-78

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basket Aretina 58-83

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 9, Yu 2, Capria 4, Panessidi 2, Di Falco 3, Nerini 7, Giovannetti 4, Mele, Balestri 7, Gani 3, Aleksandrovs 8, Nardi 9. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 18-20; 33-40; 40-63; 58-83

Under 14 – La partita della Clas Renault Don Bosco

L’Under 14 della Clas Renault Don Bosco deve arrendersi nella trasferta di Altopascio, dove i ragazzi rossoblu pagano dazio ai padroni di casa, bravi ad allungare nel secondo periodo, nel quale stampano un parziale di 18-6 che regala loro 15 lunghezze di vantaggio al termine del primo tempo, complice anche qualche problema in attacco dei rossoblu. Al rientro dagli spogliatoi, i rossoblu provano a riavvicinarsi, ma i loro generosi tentativi di rimonta vengono respinti dagli ospiti, alla fine vittoriosi con il punteggio di 71-59. Tra i singoli, 16 di Balestri e buona prestazione difensiva di Ramaliu e Luschi.

Altopascio – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 71-59

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cerretini Fr. 11, Corsi 6, Luschi 6, D’Errico 6, Costalli, Aprea 8, Cerretini Fil., Salomoni, Ruozzi 2, Xu, Balestri 16, Ramaliu 4. All. Virginia Gonnella, Ass. Davide Cotza

Parziali: 21-18; 39-24; 56-65; 71-59

