Giovanili Liberas Liburnia under 14 e 15 i risultati delle partite

4 Febbraio 2025

Livorno 4 febbraio 2025 Giovanili Liberas Liburnia under 14 e 15 i risultati delle partite

L’under 14 della Libertas Liburnia si è imposta a Venturina contro i temibili pari età locali del Valdicornia 59-79, mentre l’under 15, nel proibitivo confronto casalingo con l’Altair Volterra, ha ceduto 15-70. Due gare utili per proseguire nel percorso di crescita individuale e collettivo delle due formazioni gialloblù livornesi, entrambe allenate da Andrea Referendario.

Under 14 Valdicornia – Libertas Libunia 59-79

Libertas Liburnia: Acenas 4, Bueno 2, Danero 25, Magliozzi 4, Candelaria 10, Picchianti 3, Kulbaev, Mucollari 16, Gonzales 7, Tiabi 4, Franceschi 4.

Le parole di Referendario: “Si preannunciava una partita non facile, contro una squadra in crescita. L’inizio ha rispecchiato i timori. Poi, con un secondo quarto con una difesa aggressiva e intensa, abbiamo scavato il solco (22-48 al giro di boa del match, ndr), incrementato nel terzo periodo e mantenuto nell’ultimo. Buona partita la nostra: il gioco di squadra ha prevalso sulle soluzioni individuali e ci permesso di distribuire i punti tra tutti”.

Under 15 Libertas Liburnia – Altair Volterra 15-70

Libertas Liburnia: Danero 3, Magliozzi, Villenueva, Dell’Unto 8, Magnaye, Rosini, Estanislao T., Mucollari 4, Gonzales, Franceschi, Rezgui, Castillo.

Referendario: “Contro la corazzata Volterra, abbiamo giocato un primo tempino volenteroso ed abbiamo provato a creare difficoltà ad avversari oggettivamente più forti (7-20 al termine del primo quarto, ndr). Non abbiamo giocato bene i due segmenti di gara centrali e dunque abbiamo consentito agli antagonisti di allungare. Nell’ultimo tempino abbiamo trovato alcuni canestri, utili per il morale, ma non sufficienti per aggiustare la partita. Adesso dobbiamo resettare e mettere la testa sulla seconda fase”.