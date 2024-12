Home

Giovanili Libertas Liburnia, l'undr15 – 90 contro Volterra

11 Dicembre 2024

Giovanili Libertas Liburnia, l’undr15 – 90 contro Volterra

Livorno 11 dicembre 2024 Giovanili Libertas Liburnia, l’undr15 – 90 contro Volterra

Le due rappresentative giovanili della Libertas Liburnia hanno giocato, nello scorso fine settimana, in trasferta. In campo sabato l’under 15 e domenica l’under 14.

Le due formazioni under gialloblù, che stanno ‘lavorando’ in ottica futura, per crescere e migliorare seduta dopo seduta, gara dopo gara, sono allenate da Andrea Referendario.

UNDER 15

Volterra – Libertas Liburnia 109-19

Libertas Liburnia: Peña 9, Dell’Unto 5, Colina 3, Gonzales 2, Rosini, Magnaye, Rezgui, Estanislao T., Villanueva, Estanislao N..

Sconfitta pesante per la compagine under 15 al cospetto del Volterra, formazione prima in classifica. Nonostante il divario, sono da rimarcare l’atteggiamento positivo per larga parte dell’incontro e la voglia di migliorare del gruppo che dovrà essere confermata nel prosieguo del campionato. Certe partite da affrontare al cospetto di antagonisti nettamente più attrezzati servono molto più di morbide sfide da giocare con avversari di seconda fascia.

UNDER 14

Costa d’Argento – Libertas Liburnia 36-49

Libertas Liburnia: Candelaria 14, Mucollari 11, Gonzales 13, Magliozzi 4, Acenas, Kulbaev 5, Picchianti, Longobardi, Marashi 2, Franceschi, Bueno, Aguirre.

Ritorno alla vittoria per gli under 14 livornesi, in una trasferta che poteva nascondere delle insidie. La partita si decide nel primo e terzo periodo, quando i gialloblù riescono a prendere un piccolo ma prezioso vantaggio contro gli avversari; un margine amministrato – anche se con qualche sussulto di troppo – nel secondo e quarto segmento di gara. Tutti i ragazzi a referto sono stati utilizzati da Referendario, hanno avuto a disposizione un buon minutaggio ed hanno fornito il loro contributo positivo in termini di gioco e non solo di punti realizzati.