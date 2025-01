Home

Giovanili Libertas Liburnia, una vittoria ed una sconfitta

28 Gennaio 2025

Livorno 8 gennaio 2025

Una vittoria ed una sconfitta nelle ultime uscite per le rappresentative giovanili della Libertas Liburnia. Le due formazioni gialloblù sono allenate da Andrea Referendario.

L’under 15 ha superato, in trasferta, in modo agevole, il Vicarello, 29-80 (8-26, 12-20, 6-13 e 3-21 i parziali. “Da subito – è il commento di Referendario – i ragazzi hanno saputo difendere con efficacia coprendo gli spazi del campo. Abbiamo avuto molte occasioni di andare a canestro e siamo riusciti a “rubare” tanti palloni. Tutti i ragazzi sono andati a referto e questo denota il gioco di squadra e la capacità del gruppo di sfruttare le qualità del singolo a favore del collettivo”. Il tabellino: Danero 11, Magliozzi 13, Villanueva 2, Candelaria 4, Estanislao N. 14, Dell’Unto 6, Magnaye 2, Rosini 2, Estanislao T. 5, Franceschi 8, Castillo 10.

L’under 14 ha invece perso in casa 46-62 (12-19, 19-19, 5-15 e 10-9 i parziali) contro il Follonica. La gara ha rappresentato una nuova utilissima tappa nel processo di crescita di tale rappresentativa gialloblù. Queste le parole di Referendario: “Primi due quarti giocati bene, creando occasioni con collaborazioni in attacco e applicazione in difesa. Nel terzo quarto abbiamo smesso di mettere in pratica ciò che sappiamo fare e ci siamo affidati ad azioni individuali. Da quegli errori si è creato un divario tra le due formazioni, Nell’ultimo quarto i miei atleti, pur gravati di falli, hanno comunque tenuto il passo provando a recuperare col gioco di squadra. In generale, finora il gruppo ha dimostrato grandi miglioramenti: adesso si deve migliorare nella fiducia e nella voglia di lottare insieme”. Il tabellino: Acenas, Bueno, Danero 12, Longobardi, Candelaria 13, Picchianti, Marashi, Kulbaev 3, Mucollari 9, Gonzales 5, Franceschi 2.