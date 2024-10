Home

30 Ottobre 2024

Livorno 30 ottobre 2024 – Giovanili Pallacanestro Don Bosco Livorno, tanti successi per le formazioni rossoblu

Under 19 Silver – Buona la prima per la Pallacanestro Don Bosco

U19 Silver – Agevole successo Don Bosco a Volterra

Basta un filo di gas all’Under 19 Silver della Pallacanestro Don Bosco per battezzare il nuovo campionato con una bella vittoria, sul parquet di Volterra, al termine di un confronto indirizzato già nel quarto iniziale, chiuso con 17 lunghezze di vantaggio da parte dei labronici. Il refrain non è cambiato con lo scorrere dei minuti, nei quali il Don Bosco ha amplificato il vantaggio fino al netto 108-49 finale. Un bell’esordio, quello rossoblu, ben testimoniato dal fatto che tutti i componenti il roster non solo sono scesi sul parquet ma sono anche andati a referto, con Del Chiaro (23), Malloggi (17) e Rite (13) in doppia cifra.

Volterra – Pallacanestro Don Bosco Livorno 49-108

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 9, Ferro 6, Scardigli 8, Rite 13, Malloggi 17, Del Chiaro 23, Grechi 7, Biagiotti 4, Di Dato 4, Roggi 2, Sala 9, Fusco 6. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 7-24; 20-48; 35-72; 49-108

Under 17 d’Eccellenza – Bella vittoria su Pistoia

Gran bel successo, nel campionato Under 17 d’Eccellenza, Don Bosco contro Pistoia, con i ragazzi rossoblu bravi a contenere l’avvio sprint degli ospiti per poi prendere in mano la partita, andando all’intervallo lungo sopra di 8 punti, sul 43-35. Al rientro dagli spogliatoi ecco la violenta accelerazione Don Bosco che, grazie alla precisione nel tiro da tre punti, scava un solco largo ben 18 punti alla fine del terzo periodo. Nel quarto finale ecco la reazione di Pistoia che mette anche il naso avanti, ma la volata finale regala un bel successo alla Pallacanestro Don Bosco. Tra i singoli ottima prestazione in fase realizzativa di Casini, autore di ben 28 punti, solide quelle di Garibotto e Tognoni.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pistoia 84-80

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni, Sciacol 7, Di Fabrizio 7, Rossi 2, Ambrogio 2, Casini 28, Lonzi 2, Binelli, Tognoni 13, Susini 3, Garibotto 8, Madera 12. All. Davide Cotza, Ass. William Pandolfi e Alessandro Redini

Parziali: 24-21; 43-35; 67-49; 84-80

Under 17 Silver – Prima vincente per la Pallacanestro Don Bosco Livorno

Inizia bene il campionato dell’Under 17 Silver della Pallacanestro Don Bosco; la compagine di Di Manno, infatti, espugna il parquet della Juve Pontedera prendendo il largo già nella seconda metà del quarto iniziale, poi chiuso con il punteggio di 22-13, margine poi incrementato fino al +20 di metà quarto. Un vantaggio, poi, non solo mantenuto ma aumentato al rientro dagli spogliatoi, fino al 74-49 finale, dando spazio a tutti i ragazzi del roster, bravi non solo a scendere sul parquet ma anche ad andare a referto, con Germinario a 16, Sivieri a 13 e la coppia Martini-Giorgi a 11.

Juve Pontedera – Pallacanestro Don Bosco Livorno 49-74

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Martini 11, Tonini 3, Duci 4, Spiller 2, Giorgi 11, Germinario 16, Bontà Pittalunga 1, Sarti 3, Conti 2, Massei, Rimo 8, Sivieri 13. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Andrea Monetti

Parziali: 13-22; 18-39; 28-63; 49-74

Under 13 – Colpaccio a Calcinaia dei giovani rossoblu

Gran bel successo esterno dell’Under 13 Don Bosco nella partita di esordio del torneo, a Calcinaia, concretizzatosi nonostante un primo quarto soporifero, chiuso dai padroni di casa con 12 lunghezze di ritardo, margine peraltro annullato dai labronici già nei secondi 10’. L’equilibrio regna sovrano anche al rientro dagli spogliatoi, con il break decisivo rossoblu che arriva nel periodo finale, con le sembianze di un parziale di 23-15 che vale i due punti. In casa Pallacanestro Don Bosco bella prova di Tamburini, autore di 23 punti.

Calcinaia – Pallacanestro Don Bosco Livorno 61-70

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Tamburini 23, Bicicchi 8, Bellavia 11, Da Prato 2, Menicagli 6, Bonucci 4, Monetti, Pannocchia 2, Grechi 3, Sarti 5, Simonini 6, Belvedere. All. Virginia Gonnella, Ass. Lorenzo Forti

Parziali: 21-9; 34-34; 46-47; 61-70

Under 19 d’Eccellenza – La partita dei ragazzi di Giuseppe Di Manno

Trasferta infruttuosa, per l’Under 19 d’Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco, sul campo della Firenze Basketball Academy, brava ad indirizzare il confronto già dei primi 10’, nei quali i labronici pagano la sterilità offensiva, ben evidenziata dai soli 5 punti realizzati e dall’iniziale 15-0 a favore dei padroni di casa. A fine primo quarto Firenze è infatti avanti sul 19-5, un margine sul quale i padroni di casa costruiscono la vittoria, poi sancita dal 71-52 finale. Una prova sottotono che deve servire di stimolo per lavorare e migliorare in previsione dei prossimi impegni.

Firenze Basketball Academy – Pallacanestro Don Bosco Livorno 71-52

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi 2, Deliallisi, Preziuso 3, Crocetta, Pacitto 8, Regoli 9, Idone, Lamperi 4, Marinari 8, Cristofani 3, Deri 4 Spinelli 11. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Under 15 d’Eccellenza – I 40’ dei ragazzi rossoblu

Lunga, infruttuosa, trasferta per l’Under 15 d’Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco, alla fine nettamente sconfitta sul parquet di Arezzo. Un confronto nel quale i ragazzi di Alex Blanco pagano caro un approccio molle su entrambi i lati del campo, tanto che alla fine del primo periodo la partita è già sostanzialmente decisa, a favore dei padroni di casa, avanti per 42-5. Il ritornello non cambia nel prosieguo del confronto, ed alla fine i due punti rimangono a Arezzo, con il finale di 121-49, nonostante i 10 di Monticelli unico in doppia cifra nel Don Bosco.

Basket Aretina – Pallacanestro Don Bosco Livorno 121-49

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 4, Yu, Capria 5, Panessidi 6, Monticelli 10, Di Falco 4, Nerini 8, Giovannetti 2, Mele 3, Stefanini, Gani 4, Nardi 3. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 42-5; 68-11; 87-22; 121-49