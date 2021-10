Home

Sport

Basket

Giovanili Pielle, successo di qualità per l’Under 15 Eccellenza

Basket

28 Ottobre 2021

Giovanili Pielle, successo di qualità per l’Under 15 Eccellenza

Livorno, 28 ottobre 2021

Un finale vietato ai deboli di cuore premia la UNICUSANO PIELLE LIVORNO sui pari età del Pistoia Basket (Under 15 Eccellenza): 64-63 il punteggio finale in favore dei ragazzi di coach Luca Castiglione, bravi a gestire in maniera impeccabile gli ultimi, decisivi, possessi. Quattro gli elementi in doppia (Peccia, Panichi, Leonardini e De Santi) e assoluti protagonisti di un successo che vale oro, dopo la battuta d’arresto che i giovani piellini avevano accusato nel derby infrasettimanale a casa U.S. Livorno.

Dura appena un quarto la resistenza dell’Under 17 Eccellenza nella tana della Mens Sana Academy; nella seconda frazione Ristori (mvp biancoazzurro con 22 punti) e soci incassano un break 28-19, dopo il 18-11. Forbice che aumenta nel cuore della ripresa, fino all’88-62 dell’ultima sirena.

Copione quasi identico per l’Under 19, piegata sul campo del Pino Firenze (78-58, Nannipieri e Baccelli i migliori con 10 punti), formazione quest’ultima tra le migliori in regioni e con molti ragazzi già con minutaggio in prima squadra (Serie B).

Pino Firenze – Unicusano Pielle: 78-58 (Under 19 Eccellenza)

UNICUSANO: Nannipieri 10, Pistolesi 5, Balloni, Pirone 7, Baccelli 10, Cervia 8, Simonetti 7, Giachetti 7, Sgherri 4, Valoroso. All. Marovelli.

Parziali: 22-15, 41-28, 60-41, 78-58

Mens Sana Basket Academy – Unicusano Pielle: 88-62 (Under 17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 9, Guantini 4, Forti 3, Alongi, Colombini 4, Dadomo 3, Trapani, Redini 2, Mazzacca 4, Nocchi 4, Tempestini 7, Ristori 22. All. Forti.

Parziali: 18-11, 46-30, 72-43, 88-62

Unicusano Pielle – Pistoia Basket: 64-63 (Under 15 Eccellenza)

UNICUSANO: Peccia 18, De Santi 15, Gazzetta 2, Leonardini 13, Panichi 12, Sgherri 6, Nardi, Stoppa, Bahradani, Citti, Lazzerini ne, Luporini ne. All. Castiglione.

Parziali: 17-18, 32-35, 51-45, 64-63

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin