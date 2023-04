Home

Cronaca

Giovanna è stata ritrovata, la buona notizia

10 Aprile 2023

Livorno 10 aprile 2023

La buona notizia, la signora Giovanna è stata ritrovata

La figlia ieri aveva lanciato un allarme per la madre che si era persa a piedi intorno alle ore 13 dopo il cavalcavia della stazione, in zona Lustrissimi.

Immediato il tam-tam mediatico con migliaia di condivisioni della foto della signora Giovanna e dell’appello della figlia, ma fondamentale è stato l’intervento della polizia di stato

La polizia nella notte ha ritrovato l’anziana signora Giovanna in un fosso in via Misul

La signora dopo le prime cure del caso, ora sta bene ed a casa

Un ringraziamento va dalla figlia alle forze dell’ordine che l’hanno ritrovata, e a tutti coloro che hanno contribuito a spargere la voce

