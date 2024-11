Home

Giovanna Vitelli vince il premio imprenditore dell’anno 2024

8 Novembre 2024

Livorno 8 novembre 2024 Giovanna Vitelli vince il premio imprenditore dell’anno 2024

Giovanna Vitelli, Presidente del Gruppo Azimut|Benetti, è la Vincitrice Nazionale della ventisettesima edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno®.

La giuria indipendente, composta da esponenti delle istituzioni, dell’economia e dell’industria, ha conferito il prestigioso riconoscimento a Giovanna Vitelli per “aver saputo indirizzare l’azienda, non solo alla crescita per dimensioni e profittabilità, ma per aver anche ispirato cambiamenti tecnologici, progetti incentrati sulla sostenibilità, sul benessere dei dipendenti e sulla responsabilità sociale d’impresa”.

Il premio viene assegnato ogni anno da EY – leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza – agli imprenditori italiani che hanno contribuito alla crescita economica, sociale e ambientale del Paese. I premiati si distinguono per capacità di trasformazione, innovazione e impegno verso la sostenibilità, dimostrati in un contesto di sfide rilevanti e continuo cambiamento.

Dopo aver esercitato la professione legale in materia societaria, Giovanna Vitelli entra a fare parte del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di famiglia Azimut|Benetti nel 2000, assume progressivamente la guida dello sviluppo prodotto e diventa Presidente nel 2023. Il Gruppo – da ventiquattro anni consecutivi primo produttore di mega yacht al mondo – ha concluso l’esercizio più recente con ricavi pari a 1.3 miliardi di euro, registrando una crescita del 55% negli ultimi quattro anni.

In continuità con la missione e i valori del Gruppo fondato dal padre, Giovanna Vitelli identifica nel costante investimento a favore dell’innovazione il fattore determinante per confermare la leadership e generare valore per le persone e il territorio. Pertanto la strategia di sviluppo del prodotto – coerente con il posizionamento dei brand Azimut e Benetti – include tanto la creazione di nuovi trend e lifestyle di bordo, quanto l’avanzamento tecnologico, affrontando con grande anticipo sui tempi la sfida della riduzione dell’impatto ambientale.

Sin dall’inizio del suo percorso imprenditoriale, Giovanna Vitelli ha infatti esplorato nuove frontiere del design nautico, incoraggiando uffici tecnici e designer a ripensare gli spazi di bordo per offrire agli armatori di oggi yacht che rispondano a uno stile di vita più contemporaneo, incentrato sulla socialità, l’eleganza e la vicinanza al mare. Ne sono esempi recenti le gamme Oasis Deck® di Benetti e Seadeck di Azimut, campioni di vendite sul mercato. In questo processo di evoluzione, il Gruppo si è affermato come Design Hub dalle molteplici collaborazioni internazionali, introducendo nel settore architetti e creativi che lo hanno arricchito con influenze e soluzioni inedite e innovative.

Nell’ambito della sostenibilità ambientale, il Gruppo adotta una strategia che coniuga concretezza e visione ambiziosa, offrendo i migliori risultati raggiunti oggi dal settore nella riduzione delle emissioni grazie allo sviluppo e all’integrazione delle più efficaci soluzioni disponibili: riduzione dei pesi, carene ad alta efficienza, propulsioni ibride e power management di bordo. Al contempo, in collaborazione con enti esterni e università, promuove la definizione di standard condivisi di certificazione di consumi ed emissioni, al fine di guidare l’industria verso un approccio sempre più consapevole e maturo.

A supporto del successo della strategia, la Presidente Giovanna Vitelli ha avviato un percorso di rafforzamento della cultura manageriale e della governance, istituendo inoltre la Azimut|Benetti Group Corporate Academy, finalizzata alla formazione e alla crescita professionale delle persone, con l’obiettivo di tramandare in azienda il saper fare simbolo dell’eccellenza tecnologica, ingegneristica e manifatturiera italiana e di supportare l’ingresso dei giovani nel mondo della nautica.

“Ritengo che questo premio rappresenti un riconoscimento per i risultati di tutta l’azienda nell’aver accompagnato gli armatori verso una nuova era e un nuovo modo di vivere il mare”, commenta Giovanna Vitelli, Presidente del Gruppo Azimut|Benetti. E aggiunge: “Come azienda familiare, abbiamo il privilegio di guardare lontano e creare valore nel tempo. Oggi, questo significa impegnarsi ad abbattere le emissioni per rendere il mondo della nautica più sostenibile, ispirando anche gli altri protagonisti del settore. Ma soprattutto, significa continuare a coniugare la più grande bellezza con la più sofisticata tecnologia. Il mio ringraziamento va alle 2250 persone che in tutto il mondo lavorano nel Gruppo Azimut|Benetti e che, insieme a me, continuano a tracciare la rotta”.

