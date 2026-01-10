Home

Giovanni Fattori: domenica 11 gennaio chiude i battenti la grande mostra dedicata al Maestro macchiaiolo

10 Gennaio 2026

Livorno 10 gennaio 2026 Giovanni Fattori: domenica 11 gennaio chiude i battenti la grande mostra dedicata al Maestro macchiaiolo

Ultimi giorni per visitare a Villa Mimbelli la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”. Domenica 11 gennaio, infatti, sarà l’ultimo giorno per ammirare le 220 opere esposte.

La grande mostra, curata da Vincenzo Farinella per il bicentenario della nascita del Maestro macchiaiolo, raccoglie un importante nucleo di opere allestite seguendo un ordine cronologico attraverso 24 sale e creando, secondo il progetto dell’architetto Luigi Cupellini, un dialogo armonico tra i capolavori di Fattori, gli arredi e le architetture fortemente caratterizzate degli ambienti di Villa Mimbelli. Una sintonia che rende omaggio all’artista e al museo che porta il suo nome.

Oltre a Fattori, in mostra, alcuni dei suoi maestri come Giuseppe Bezzuoli ed Enrico Pollastrini, diversi amici artisti come Nino Costa, Niccolò Cannicci, Egisto Ferroni e Francesco Gioli, insieme ad alcuni allievi come, su tutti, Plinio Nomellini. Infine, Amedeo Modigliani e Giorgio Morandi, due pittori che guardarono profondamente a Fattori come esempio di stile e di umanità.

Sempre domenica 11 gennaio si terrà l’ultimo appuntamento con “W Fattori”, progetto di promozione culturale dedicato alla figura di Giovanni Fattori e, al tempo stesso, alla valorizzazione culturale. In programma alle ore 17.30 ai Granai di Villa Mimbelli l’esibizione, a cura del Conservatorio Mascagni, del trio violino, violoncello e pianoforte: Alessio Mannelli, Giulia Casini e Luigi Traino.