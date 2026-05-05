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Cronaca

Giovanni Nesi in copertina su Amadeus: il talento del Mascagni protagonista della scena nazionale

Cronaca

5 Maggio 2026

Giovanni Nesi in copertina su Amadeus: il talento del Mascagni protagonista della scena nazionale

Livorno 5 maggio 2026 Giovanni Nesi in copertina su Amadeus: il talento del Mascagni protagonista della scena nazionale

Il pianista Giovanni Nesi conquista la ribalta nazionale approdando sulla copertina di Amadeus, una delle più autorevoli pubblicazioni italiane dedicate alla musica classica. Un riconoscimento di grande prestigio che premia il percorso artistico del docente del Conservatorio Pietro Mascagni e valorizza al tempo stesso il ruolo dell’istituto livornese nel panorama culturale nazionale.

Il numero della rivista, attualmente in edicola, è accompagnato da un disco inciso dallo stesso Nesi e registrato all’interno dell’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio. Un dettaglio non secondario, che sottolinea la qualità delle strutture e degli strumenti a disposizione dell’istituto, a partire dal pianoforte Fazioli utilizzato per la registrazione, lo stesso impiegato abitualmente dagli studenti nelle attività concertistiche.

Al centro del progetto discografico c’è un percorso originale e ambizioso: un repertorio interamente dedicato al pianoforte per mano sinistra sola. Un viaggio musicale che attraversa epoche e stili, da Johann Sebastian Bach a Alexander Scriabin, mettendo in luce non solo la complessità tecnica delle esecuzioni, ma anche una profonda ricerca espressiva. Una scelta artistica che rappresenta una sfida significativa, capace di trasformarsi in un’occasione di innovazione e sperimentazione.

Lo stesso Nesi sottolinea il valore simbolico del progetto, definendolo un messaggio di resilienza: la capacità di trasformare i limiti in opportunità creative. Suonare con una sola mano diventa così metafora di un percorso più ampio, in cui l’arte si fa strumento per superare ostacoli e aprire nuove strade espressive.

La presenza in copertina su Amadeus rappresenta dunque non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il Conservatorio Mascagni, che vede riconosciuto il lavoro dei propri docenti in un contesto editoriale di primo piano. Un risultato che conferma la vitalità artistica dell’istituto livornese, sempre più punto di riferimento non solo per la formazione musicale, ma anche per la produzione culturale contemporanea.

In questo solco si inserisce anche il concorso internazionale di composizione per pianoforte per mano sinistra, attualmente aperto e con scadenza fissata al 31 luglio. Un’iniziativa che guarda al futuro e ai giovani musicisti, promuovendo nuove forme di creatività e ricerca, in linea con lo spirito innovativo che caratterizza il progetto di Nesi.