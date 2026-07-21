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Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo ospite (in collegamento video) di Be Natural

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21 Luglio 2026

Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo ospite (in collegamento video) di Be Natural

Quercianella (Livorno), 21 luglio 2026 Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo ospite (in collegamento video) di Be Natural

Giovedì 23 luglio ore 21.15 Giovanni Storti del famoso trio Aldo Giovanni e Giacomo sarà ospite (in collegamento video) del primo appuntamento della rassegna cinematografica “Be Natural” ai Bagni Paolieri Quercianella, via dei Macchiaioli 38.

Ad inaugurare la rassegna sarà dunque questa icona del cinema comico e del teatro, parte integrante di quel trio che ha fatto la storia della comicità in Italia.

Formatosi artisticamente alla scuola di teatro Arsenale di Milano, Giovanni ha saputo conquistare il grande pubblico con il suo talento unico. Dai successi teatrali ai trionfi cinematografici in film cult come Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice, è un vero onore ospitarlo in video con un’intervista esclusiva per il pubblico di Be Natural.

Subito dopo la videointervista sarà possibile assistere alla visione di “Oltre il giardino” film del 1979 diretto da Hal Ashby, con Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas.

Introduce Marco Bruciati, docente e operatore culturale.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI BE NATURAL

A seguire il resto del programma diBe Natural riflessi di cinema e natura, rassegna cinematografica che propone opere che esplorano il legame fragile e necessario tra il genere umano e l’ambiente. Curata da Valentina P. Lombardi, la rassegna vuole essere un invito alla consapevolezza ecologica, a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche di sostenibilità e di coraggio, attraverso le immagini e la forza delle storie proposte.

La manifestazione, organizzata in compartecipazione con il Comune di Livorno, vede il sostegno di Crossover Sinergie per lo sviluppo, e la collaborazione di Alfea Cinematografica, Cineclub Arsenale, Pro Loco Quercianella, ristorante Ai Paolieri e VPL Servizi di Cultura.

GIOVEDI 30 LUGLIO ORE 21.30:

Ospite in video Chiara Grasso etologa e giornalista

“Flow – un mondo da salvare” di G. Zilbalodis (2024, 1h 25’, Lettonia Francia Belgio)

GIOVEDI 6 AGOSTO ORE 21.15:

In apertura: “48 gradi” (8’, ITA) di Andrea Di Iorio

“La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson (2018, 1h 40’, Islanda Francia Ucraina)

Introduce Claudia Pavoletti giurista e operatrice culturale

GIOVEDI 13 AGOSTO ORE 21.15:

“Mary Poppins” di Robert Stevenson (1964)

Introduce Valentina P. lombardi, formatrice, attrice, scrittrice

GIOVEDI 20 AGOSTO ORE 21.15:

Ospiti Jacopo Capanna, produttore cinematografico e Valerio Groppa, regista e sceneggiatore

“Gran finale” di Groppa (2015, 22’, ITA)

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO GRATUITI. Ingresso libero. Ampio parcheggio