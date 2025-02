Giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 9.00 e alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio Comunale

Livorno, 11 febbraio 2025 – Il Consiglio comunale è stato convocato dal Presidente Pietro Caruso, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, per giovedì 13 febbraio alle ore 9.00 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Proposta di deliberazione della Giunta comunale:”Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n. 25/05, n. 25/06 e n.25/09 “ Proposta di deliberazione della Giunta comunale:”Sentenza Tribunale di Livorno n°1133/2024. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Danieli, Tomei, Bertozzi, La Sala, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Diop, Midili, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi Sassetti, Pacini, Aringhieri, Terreni, Ricci, Castellani:” Sull’adozione in continuità delle sinergie istituzionali per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Livorno, sul mantenimento del vecchio presidio nella piena funzionalità e sull’incremento e sviluppo della sanità territoriale”;

Mozione del Consigliere comunale Guarducci: ” Stato della sanità territoriale”;

Interpellanza dei Consiglieri comunali Sorgente, Morini, Belaise:” Sul nuovo Ospedale di Livorno – Ritardi, criticità e implicazioni economico – amministrative “;

Interpellanza presentata dai Consiglieri comunali Panciatici, Sorgente, Morini e Belaise:” Sullo sviluppo della sanità territoriale e progetti relativi alle case di comunità ” Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, Terreni, Ricci, Tomei, Bianchi, Agostinelli, Lucetti, Ferretti, Guarnieri, Cecchi, Aringhieri, Diop, Benassi e Pacini: “Preoccupazione e dissenso per la legge di bilancio 2025 e conseguenti tagli agli enti locali”;

Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Diop, Midili, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri: “Richiesta azzeramento tagli enti locali previsti dalla legge di bilancio che mettono a rischio molti servizi con evidente penalizzazione sugli asili nido” Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “A favore della gestione pubblica esclusiva delle risorse idriche”;

Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente e Belaise: “A sostegno del percorso di pubblicizzazione del servizio idrico” Mozione dei Consiglieri comunali Ricci, La Sala, Terreni, Castellani, Danieli e Bertozzi: “Promozione di iniziative a favore della convivenza e dell’integrazione culturale” Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Amadio: “Riapertura delle graduatorie concorsuali dichiarate scadute” Mozione dei Consiglieri comunali Ricci, La Sala, Terreni e Bertozzi: “Rilancio delle azioni di sviluppo e sostegno alla piena attivazione delle funzioni dei Consigli di Zona a Livorno ed apertura di un tavolo di confronto trasversale alle forze politiche sul tema” Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Guarnieri, Ferretti, Cecchi, Lucetti, Benassi, Diop, Midili, Tomei, Sassetti, Agostinelli, Bianchi, Aringhieri, La Sala, Ricci, Terreni, Bertozzi, Danieli e Castellani: “Mozione per incentivare lo strumento della carriera alias” Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Difendere i confini dello Stato è un atto legittimo” Interpellanza dei Consiglieri comunali Sorgente, Morini, Belaise e Panciatici: “Richiesta di ritiro della querela nei confronti di un cittadino, come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 762 del 12 novembre 2024” Mozione dei Consiglieri comunali Castellani e Danieli: “Liberi di muoversi senza “inciampi”- Città accessibile, città pulita, città che funziona: un diritto per tutti, iniziamo dai piccoli gesti di civiltà per marciapiedi puliti e sicuri” Interpellanza del Consigliere Guarducci: “ Interventi per una maggiore sicurezza in piazza Garibaldi “ Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Attivazione in via sperimentale della ‘Sosta di cortesia’ gratuita di 30 minuti nell’area mercatale e riduzione delle tariffe degli stalli blu in alcune vie strategiche del centro città” Interpellanza dei Consiglieri comunali Sorgente, Panciatici, Trotta, Morini e Belaise: “Azioni del Comune in relazione alla situazione critica del Limoncino” Mozione dei Consiglieri comunali Amadio, Perini, Palumbo, Dinelli: ” Espressione di vicinanza e gratitudine alle forze dell’ordine, alle forze armate e alla Polizia Municipale ”

Per ragioni di motivata urgenza, come previsto dall’ art 42 del Regolamento del Consiglio comunale, l’ordine dei lavori e l’ordine del giorno del Consiglio Comunale, convocato per il giorno 13 Febbraio 2025 alle ore 9:00 e alle ore 14:30 sono integrati come segue:

Mozione presentata dai Consiglieri Trotta, Panciatici, Sorgente, Morini, Belaise, Agostinelli, Aringhieri, Benassi, Bertozzi, Bianchi, Castellani, Cecchi, Danieli, Diop, Ferretti, Guarnieri, La Sala, Lucetti, Midili, Pacini, Ricci, Sassetti, Terreni, Tomei, Amadio, Ghiozzi, Palumbo, Dinelli, Guarducci, Perini e Vaccaro su: ” Inquinamento atmosferico di origine navale”. (Prot n° 18102/2025)

La trattazione dell’atto sarà effettuata come secondo punto dell’ordine dei lavori