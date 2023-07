Home

Giovedì 13 luglio si riunisce il Consiglio Comunale

12 Luglio 2023

Giovedì 13 luglio si riunisce il Consiglio Comunale

Livorno 12 luglio 2023 – Giovedì 13 luglio si riunisce il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per giovedì 13 luglio 2023 alle ore 8.45 e alle ore 14.30 per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo il seguente ordine dei lavori:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Proposta di deliberazione della Giunta: “Intesa tra Comune di Livorno e ADSP per il coordinamento e ilraccordo degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio di rispettiva competenza. Approvazione schema documento di programmazione strategica di sistema (DPSS): parere ex art. 5 -comma 1 bis – l.n. 84/94: conferma”. Proposta di deliberazione della Giunta: “Piano particolareggiato “Nuovo Centro” – Attuazione macro lotto “PRO”, sub ambito 1. Approvazione ex art. 17 comma 3 – legge 1150/42” Proposta di deliberazione della Giunta: “Approvazione del Piano del Verde del Comune di Livorno” Proposta di deliberazione della Giunta: “Variante generale al Piano Strutturale del Comune di Livorno. Adozione” Proposta di deliberazione della Giunta: “Il Piano Operativo del Comune di Livorno. Adozione” Mozione dei Consiglieri comunali Romiti e Perini: “Per la riqualificazione dell’area di via del Corallo nel quartiere Sorgenti” Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Sassetti, Lucetti, Pritoni, Agostinelli, Bianchi, Cecchi,Tornar, Fenzi, Mirabelli, Simoni, Pacini, Di Cristo, Marengo, Nasca, Girardi, Corniglia, Ferretti e Semplici: “Richiesta di impegno istituzionale a favore del mantenimento della piena e gratuita fruibilità dell’Area Marina Protetta (AMP) delle Secche della Meloria” Interpellanza della Consigliera comunale Trotta: “Aggiornamenti sul progetto del Mercato Ortofrutticolo” Mozione dei Consiglieri comunali Vaccaro, Di Liberti, Trotta, Sorgente, Vecce, Grassi, Barale e Panciatici: “Per chiedere, in sede di conferenza aziendale dei Sindaci, la revoca del Direttore Generale Maria Letizia Casani” La Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Vecce e Grassi: “Prevenzione e gestione del problemadella siccità” Mozione dei Consiglieri comunali Romiti e Perini: “Realizzazione di un parco giochi per bambini inlocalità Castellaccio” La Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Simoni, Cecchi, Fenzi, Tomei, Di Cristo, Bianchi, Agostinelli, Lucetti, Ferretti, Nasca, Pritoni, Marengo, Mirabelli, Tornar: “Per un riconoscimento alla figura di Margherita Hack e sulla situazione delle donne nel mondo della ricerca accademica” Autoemendamento alla mozione presentato dai consiglieri Pacini e Simoni Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Barale e Panciatici: “Progetto bioraffineria”

Interpellanza dei Consiglieri comunali Sorgente, Vecce e Grassi: “Sul progetto della bioraffineria ENI e sulle osservazioni presentate al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” Mozione dei Consiglieri comunali Ghiozzi e Pacciardi: “Universalizzazione del divieto di ricorso alla surrogazione di maternità da parte del cittadino italiano” Mozione dei Consiglieri comunali Simoni, Ferretti, Lucetti, Di Cristo, Tomei, Marengo, Cecchi,Nasca, Fenzi, Sassetti, Agostinelli, Bianchi e Pacini: “Riapertura di via di Salviano”

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

