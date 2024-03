Giovedì 14 marzo Consiglio Comunale, ecco di cosa si parla e come seguirlo

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per giovedì 14 marzo 2024 alle ore 8.45 per discutere i seguenti argomenti:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Proposta di deliberazione della Giunta: “Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella provincia di Livorno (ISTORECO ETS) – Approvazione nuovo testo dello Statuto” Mozione del Consigliere comunale Perini: “Rifacimento marciapiede in via F. De Sanctis” Interpellanza dei Consiglieri comunali Barale e Panciatici: “Bioraffineria, area SIN e nuovo depuratore” Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Vecce e Grassi: “Sportello per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale” la Mozione dei Consiglieri comunali Vaccaro e Di Liberti: “Per esaminare la possibilità di realizzare una struttura di cremazione specificamente destinata agli animali domestici a tariffe contenute, o valutare la fattibilità di stipulare un accordo convenzionale a tariffe ridotte, con una struttura privata” Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Marengo, Di Cristo, Leone, Pritoni, Vivoli; Tomei, Bianchi, Agostinelli, Simoni, Cecchi, Ferretti, Fenzi, Sassetti, Mirabelli, Sorgente, Grassi e Vecce: “Per incentivare lo strumento della “Carriera alias”” la Mozione dei Consiglieri comunali Simoni, Di Cristo, Cecchi, Ferretti, Vivoli, Leone, Pritoni, Sassetti, Fenzi, Tomei, Agostinelli, Bianchi, Nasca e Lucetti: “Per la riqualificazione della Fonte Vecchia di Antignano” Mozione dei Consiglieri comunali Ghiozzi e Pacciardi: “A sostegno del DDL 996 del 14/12/23 a firma Sen. Potenti per il riconoscimento del Teatro Goldoni quale monumento nazionale” la Mozione dei Consiglieri comunali Simoni, Pacini, Cecchi, Marengo, Di Cristo, Ferretti, Vivoli, Lucetti, Bianchi e Agostinelli: “Supporto alla proposta di legge regionale avente ad oggetto “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 242/2019″” Mozione del Consigliere comunale Di Liberti: “Progetto d’inclusione: Custodi del Bello a Livorno e del territorio livornese”

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).