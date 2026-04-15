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Cronaca

Giovedì 16 aprile si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Cronaca

15 Aprile 2026

Giovedì 16 aprile si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Livorno 15 aprile 2026 Giovedì 16 aprile si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, si riunisce il Consiglio Comunale

I lavori saranno trasmessi in diretta streaming

Livorno, 14 aprile 2026 – Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per giovedì 16 aprile 2026 alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, per discutere i seguenti argomenti:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti: indirizzi operativi per l’avvio dell’operazione” Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Modifiche al Regolamento per l’applicazione del Canone Unico” Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’art.194 d.lgs. n. 267/2000 a seguito di sentenze/dispositivi esecutive nelle quali il Comune è risultato soccombente” Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Piano Operativo Comunale. Aggiornamento quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 65/2014 – Approvazione” Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione della mappa delle localizzazioni degli impianti di radiocomunicazione nell’ambito del programma comunale degli impianti – Annualità 2026” Interpellanza dei Consiglieri comunali Morini e Grassi: “Rudere via delle Case Rosse” Mozione della Consigliera comunale Barontini: “Istituzione della lista comunale degli obiettori di coscienza e richiesta di ripristino della lista nazionale” Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Amadio: “Contrasto allo spaccio di stupefacenti e al degrado – Intervento del Sindaco per la messa in sicurezza del fondo di proprietà INPS sito in via Sansoni” Mozione dei Consiglieri comunali Ricci, La Sala, Terreni e Bertozzi: “Promozione e diffusione di una Cultura della Pace per la Città di Livorno” Mozione del Consigliere comunale Panciatici: “Adozione della tariffazione puntuale e implementazione di politiche per l’aumento della raccolta differenziata, la riduzione della produzione dei rifiuti e la diminuzione dell’immissione di plastica nel territorio comunale di Livorno” Mozione dei Consiglieri comunali Guarnieri, Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri e Vivoli: “Revisione delle aree di sosta e fruibilità degli spazi pubblici in via Montebello e aree limitrofe a seguito delle richieste dei residenti della zona” Mozione dei Consiglieri comunali Cecchi, Guarnieri, Ferretti, Aringhieri, Vivoli, Benassi, Pacini e Panciatici: “Intitolazione di un parco pubblico del quartiere ‘La Rosa’ alla Preside Luciana Cappanera” Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, Vivoli, Danieli, Castellani, La Sala, Terreni, Ricci e Bertozzi: “Aggressioni ai volontari del soccorso sanitario – iniziative di tutela e audizione delle associazioni operanti nel sistema 118” Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, La Sala, Terreni e Ricci: “Contro l’ipotesi di ubicazione di un hotspot in provincia di Livorno, ma in generale ad ogni ipotesi di collocazione in Toscana”; Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Realizzazione di un Hotspot nel territorio di Livorno o nei comuni limitrofi e sollecito per l’individuazione di un sito idoneo alla creazione di un CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) nella Regione Toscana”; Mozione dei Consiglieri comunali Midili, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri e Vivoli: “Contrarietà alla realizzazione di un hotspot per migranti nel territorio del Comune di Livorno e difesa del modello di accoglienza diffusa”. Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Per la creazione dello Sportello Comunale per l’Inclusione con finalità di orientamento per la cittadinanza” Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Riqualificazione dei vialetti interni ai giardini di piazza della Vittoria mediante posa di asfalto drenante colorato – Messa in sicurezza e fruibilità del verde pubblico” Mozione dei Consiglieri comunali Esposito, Ferretti, Morini, Vaccaro, La Sala, Guarducci, Cecchi e Pacini: “’Parco della Vita’ in Banditella” Interpellanza dei Consiglieri comunali Vaccaro e Palumbo: “Situazione dell’immobile dell’ex circoscrizione n. 5 nel quartiere La Rosa e alle sue prospettive di recupero” Mozione del Consigliere comunale Panciatici: “Campagna informativa sul divieto di capitozzature nel Comune di Livorno e su attività di controllo e sanzione degli interventi irregolari” Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Messa in sicurezza di via Firenze nel tratto compreso tra l’incrocio con via Filzi/via don Aldo Mei e l’incrocio con piazza Francesco Ferrucci / via Provinciale Pisana” Mozione dei Consiglieri comunali Lucetti, Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri e Vivoli: “Sperimentazione di un presidio integrato sociale-sanitario- abitativo nei quartieri Shangai, Corea, Fiorentina, Sorgenti, Ater di Salviano e La Leccia e sviluppo di un’infrastruttura territoriale per l’inclusione sociale” Mozione dei Consiglieri comunali Cecchi, Tomei, Bianchi , Ferretti, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Sassetti, Pacini, Aringhieri, Vivoli, Bertozzi, La Sala, Terreni e Ricci: “Richiesta di profonda revisione del Disegno di Legge governativo sui caregiver familiari e sostegno alla mobilitazione nazionale” Mozione della Consigliera comunale Barontini: “Applicazione coordinata del PEBA e miglioramento dell’ accessibilità negli interventi sullo spazio pubblico” Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, La Sala, Terreni, Ricci, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Agostinelli, Diop, Midili, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri: “Per la sensibilizzazione e la prevenzione dei tumori della pelle” Mozione dei Consiglieri comunali Midili, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, Vivoli, La Sala, Terreni, Ricci, Danieli, Castellani e Bertozzi: “Riqualificazione area ingresso polo Bottini dell’Olio” Interpellanza dei Consiglieri comunali Morini, Grassi, Panciatici, Esposito e Barontini: “Stato di avanzamento dei lavori in via Salvatore Orlando per l’elettrificazione delle banchine” Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Installazione di un sistema di videosorveglianza in piazza della Vittoria a tutela del decoro urbano, della sicurezza e del monumento ai Caduti” Mozione dei Consiglieri comunali La Sala, Ricci e Terreni: “Richiesta di chiarezza sulle procedure adottate al momento del rinvenimento di due migranti in un container di una nave cargo danese nel porto di Livorno”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud , sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.