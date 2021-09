Home

Giovedì 30 settembre si riunisce il Consiglio Comunale

28 Settembre 2021

Giovedì 30 settembre si riunisce il Consiglio Comunale

Livorno 28 settembre 2021

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per giovedì 30 settembre alle ore 8.45 e alle ore 14.30, in videoconferenza.

I cittadini potranno seguire la seduta in diretta streaming sul canale YouTube “Consiglio Comunale Livorno”.

Questi i punti all’ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Approvazione del Bilancio consolidato esercizio 2020.

4. Approvazione DUP 2022-2024 (emendamenti presentati dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle).

5. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’Ente – importo complessivo € 15.812,66.

6. Mozione presentata dai consiglieri Barale, Bruciati, Trotta, Sorgente e Romiti: “Rapporti con società AVR – società appaltatrice di Aamps SpA”.

7. Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Il quartiere Venezia durante l’emergenza COVID e oltre…”.

8. Mozione presentata dai consiglieri Barale, Bruciati, Trotta: “No al transito, allo stoccaggio, all’imbarco e allo sbarco di armi, esplosivi e strumenti bellici nel porto e nell’intero territorio comunale di Livorno”.

9. Mozione presentata dalla consigliera Trotta: “Inserimento dei bagni chimici in vari punti della città”.

10. Mozione presentata dai consiglieri Vecce, Sorgente e Grassi: “Viabilità di via Peppino Impastato“.

11. Mozione presentata dai consiglieri Simoni, Fenzi e Talini: “Attivazione percorsi di conoscenza verso i Balcani al fine di accompagnare il processo di integrazione europeo”.

12. Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Uffici postali nelle frazioni periferiche di Livorno”.

13. Mozione presentata dalla consigliera Trotta: “Garantire il diritto allo studio nel possibile taglio delle classi all’IIS presso la casa circondariale “Le Sughere” di Livorno”.

14. Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro, Perini e Di Liberti: “Per chiedere la sospensione dei lavori di stombamento del Rio Maggiore”.

15. Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro, Ghiozzi, Di Liberti e Perini: “Sui lavori da effettuare sotto i portici di via Grande”.

16. Mozione presentata dai consiglieri Ferretti, Mirabelli, Tomei, Fenzi, Di Cristo, Girardi, Sassetti, Marengo, Lucetti, Nasca, Semplici, Agostinelli, Bianchi, Tornar, Corniglia e Pritoni: “A sostegno delle produzioni audiovisive”.

17. Interpellanza presentata dalla consigliera Trotta: “Stato di attuazione Registro Tumori livornese”.

18. Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Degrado del parcheggio di Barriera Garibaldi”.

