Giovedì 30 si riunisce il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

29 Ottobre 2025

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 9.00 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Mozione dei Consiglieri comunali Ferretti, Tomei, Bianchi, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri: “Tutela del patrimonio satirico e culturale del Vernacoliere” Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Creazione di un ambulatorio veterinario sociale a sostegno dei possessori di animali in condizioni di fragilità economica” Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Interventi urgenti per la sicurezza nell’area dell’ex Hotel Corallo e zone limitrofe” Mozione delle Consigliere comunali Terreni e Ricci: “Costituzione del tavolo permanente della cultura del Comune di Livorno”, autoemendamento presentato dalle Consigliere proponenti la mozione Mozione dei Consiglieri comunali Midili, Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri: “Per l’istituzione del Museo sulla tragedia del Moby Prince” Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente, Belaise ed Esposito: “Stop pubblicità fossile” Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Sull’adozione in continuità delle sinergie istituzionali in difesa del polo didattico universitario infermieristico di Livorno” Mozione dei Consiglieri comunali Belaise, Morini ed Esposito: “Ripristino collegamento aereo Pisa – Roma / Roma – Pisa” Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Patrocinio legale per le donne vittime di violenza”, emendamento presentato dai Consiglieri comunali Cecchi e Ghiozzi Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Tutelare la sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti di mezzi di trasporti” Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Adesione del Comune di Livorno al Protocollo “Mille occhi sulla Città” per il rafforzamento della sicurezza urbana integrata” Mozione dei Consiglieri comunali Amadio e Perini: “Declassamento Strada Provinciale SP9 e trasferimento al Comune di Livorno per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione” Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi e Morini: “Trattato Plant Based” Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Guarnieri, Castellani, Midili, Agostinelli, Bianchi, Lucetti, Aringhieri, Tomei, Cecchi, Diop, Ferretti, Danieli, Pacini, Benassi, Bertozzi, Terreni, La Sala e Sassetti: “Realizzazione di una cartellonistica informativa finalizzata a facilitare l’accesso alle principali attrazioni turistiche cittadine”; Mozione dei Consiglieri comunali Belaise, Morini ed Esposito: “Acquisto di spazi pubblicitari presso l’Aeroporto internazionale “Galileo Galilei” di Pisa per la promozione turistica della città di Livorno” Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Per l’avvio di un percorso di informazione e sensibilizzazione sull’endometriosi” Mozione dei Consiglieri comunali Lucetti, Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, La Sala, Terreni, Ricci, Danieli, Castellani e Bertozzi: “Per l’istituzione della Giornata comunale di sensibilizzazione e prevenzione del tumore metastatico al seno” Mozione del Consigliere comunale Esposito: “Autonomia energetica”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud , sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.

