Aree pubbliche

7 Dicembre 2022

Giovedì 8 dicembre c’è “Colline in Festa”, le modifiche alla viabilità

Livorno, 6 dicembre 2022

Giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, si svolgerà la 22^ edizione di “Colline in Festa”, la tradizionale manifestazione che coinvolge la zona di Salviano-Colline e piazza Damiano Chiesa con spettacoli e iniziative musicali; animazione per bambini; enogastronomia; attività commerciali aperte; banchi di artigianato e hobbisti.

Dalle ore 9 del mattino saranno aperti i negozi della zona e il mercatino degli artigiani, seguirà alle ore 10, in via Lorenzini, l’apertura del Villaggio Medievale per bambini a cura di White Company, con esposizioni, laboratori e spettacoli per tutta la giornata.

Dalle ore 13 possibilità di pranzare nei punti gaastronomici, circoli e osterie della zona.

Alle ore 15, in via di Salviano, “Martin e la banda di Moreno”; viaggio musicale dal Sudamerica alla Spagna, e “Country Spirit”; balli country in stile western con divertimento assicurato per grandi e piccini.

Alle ore 16.30 in via di Salviano “Atom Heart”, sonorità intramontabili con la Pink Floyd Lovers Band.

Sempre alle 16.30 in piazza Damiano Chiesa concerto del travolgente Jubilation Spiritual & Gospel Choir.

Prevista anche esposizione di auto d’epoca a cura del Topolino Club Livorno e mostra di Alessio Agostinelli.

“Colline in Festa” è organizzata dal CCN Colline con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Per consentire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza; giovedì 8 dicembre dalle ore 8 alle ore 20 (e comunque fino alla conclusione delle operazioni di pulizia da parte di Aamps) saranno in vigore alcune modifiche al traffico e alla sosta. Queste le principali:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nella carreggiata centrale di piazza Damiano Chiesa; nella carreggiata compresa tra via di Salviano e viale Don Bosco e nel tratto di carreggiata compreso tra via di Salviano e via Vecchia di Salviano;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di via di Salviano compreso tra piazza Damiano Chiesa e via Lorenzini;

senso unico di marcia nel tratto di carreggiata di piazza Damiano Chiesa compreso tra via Vecchia di Salviano e viale Petrarca (direzione verso viale Petrarca);

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Damiano Chiesa dal civico 51 per metri 40 in direzione di via Coccoluto Ferrigni, al fine di consentire il collocamento di una fermata bus provvisoria;

i bus che normalmente transitano in piazza Damiano Chiesa/via di Salviano (linee n. 4, 8R, 11 e 12) seguiranno un percorso alternativo passando da via Torino.

Sarà garantito il transito dei pedoni e l’accesso alle abitazioni e alle rimesse.

