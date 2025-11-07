Home

7 Novembre 2025

Livorno 7 novembre 2025 Gioventù Nazionale Livorno: “multe ogni giorno agli studenti ma l’area di via Zola ancora chiusa “

“Fate cassa sugli studenti, ma i parcheggi ancora assenti”. Questo è lo striscione appeso di fronte al Municipio da una pattuglia di iscritti di Gioventù Nazionale, coordinata da Eleonora Lucchesi, membro del Direttivo del movimento, che con un secondo striscione sollecita la riapertura dell’area Aamps in Via Emilio Zona, riservata negli ultimi due anni a parcheggio per gli scooter degli studenti.

“I nostri iscritti delle scuole ci hanno sollecitato un intervento poiché, dopo quasi due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, agli studenti degli istituti ITI “Galileo Galilei”, del Geometri “Buontalenti” e del Liceo “Cecioni” non è ancora permesso parcheggiare nell’area Aamps in via Emilio Zola, all’interno della quale trovavano spazio centinaia di scooter. In compenso, il Comune è molto puntuale a mandare ogni mattina la Municipale a fare cassa sulle famiglie per ogni minima infrazione. Abbiamo scelto quindi di sposare questa battaglia nell’interesse di tutti gli studenti” dichiara Lucchesi.

Proseguono Lorenzo e Nicola, tra gli studenti presenti, rispettivamente dell’ITI e del Cecioni: “gia a metà settembre ci fu comunicato che il Comune, in pochi giorni, avrebbe fatto riaprire l’area, perché c’era da riparare un muro pericolante, ma di lavori ancora non se ne vedono”.

Conclude Pietro, studente del Geometri: “da anni non possiamo più parcheggiare all’interno degli istituti, quindi abbiamo bisogno di nuovi spazi esterni. Il trasporto pubblico in molti casi é impensabile, soprattutto per chi viene dalle periferie”.

Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Palumbo, presenterà un’interrogazione per chiedere aggiornamenti.