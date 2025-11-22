Home

22 Novembre 2025

Gira di notte con fare sospetto e coltello a serramanico, denunciato un 50enne

Piombino 22 novembre 2025

I Carabinieri del NORM di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di sostanza stupefacente.

In particolare i militari, in orario notturno, hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi con fare sospetto in via Cellini e, date le circostanze di tempo e luogo, lo hanno sottoposto a controllo: a seguito di perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto nella propria disponibilità, un coltello a serramanico con punta acuminata e, occultati negli indumenti, 3 gr di cocaina suddivisa in tre dosi.

La droga e il coltello sono stati sottoposti a sequestro e per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e la segnalazione ai competenti uffici della Prefettura quale assuntore per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.