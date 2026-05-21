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Giro Cacciucco 2026, torna la festa del cicloturismo

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21 Maggio 2026

Giro Cacciucco 2026, torna la festa del cicloturismo

Livorno 21 maggio 2026 Giro Cacciucco 2026, torna la festa del cicloturismo

Il fascino delle due ruote incontra la bellezza del paesaggio di Livorno.

Domenica 24 maggio si terrà la quinta edizione del Giro Cacciucco, l’appuntamento cicloturistico non competitivo dedicato a chi ama pedalare senza fretta, immerso nella natura affacciata sul mar Tirreno.

L’evento, organizzato dall’A.s.d. Giro Caciucco In bike Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno, Confesercenti Livorno, Uisp, propone quest’anno cinque varianti di percorso per soddisfare ogni tipo di ciclista: il Giro cacciucchino di 30 chilometri, due tracciati per mountain bike da 40 e da 50 chilometri e 2 tracciati gravel da 70 e 80 chilometri.

Tutti i percorsi offriranno itinerari panoramici sulle colline livornesi con vedute mozzafiato.

La manifestazione è stata illustrata a Palazzo Comunale, alla presenza dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, da Salvatore Errica e Cristian Agostinelli rispettivamente presidente e vicepresidente A.s.d. Giro Cacciucco In bike Livorno. Presenti Iacopo Simoncini per Confesercenti e Mario Lupi presidente dell’Associazione Costiera di Calafuria.

“L’obiettivo di questa edizione è valorizzare il turismo lento e la mobilità sostenibile,” ha dichiarato Salvatore Errica. “Non è una gara – ha aggiunto -, ma un’occasione per vivere il territorio in modo diverso, fermandosi a godere dei panorami e delle eccellenze enogastronomiche locali”.

Il ritrovo è fissato per le ore 7.30 alla Rotonda di Ardenza con la partenza prevista per le 8.30. Lungo gli itinerari saranno allestiti dei punti ristoro. I partecipanti faranno poi ritorno alla Rotonda di Ardenza dove ad attenderli ci sarà il “Cacciucco Party”, con la degustazione del piatto principe della tradizione culinaria livornese.

Per partecipare è possibile iscriversi sulla piattaforma Endu nella pagina dedicata all’evento o direttamente al villaggio allestito alla Rotonda di Ardenza il giorno della manifestazione. La quota di partecipazione, di 30 euro (gratuita per gli under 18), comprende un pacco contenente una borraccia, snack, gadget e la maglia della manifestazione.