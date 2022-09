Home

16 Settembre 2022

Giro Handbike 2022, le modifiche alla viabilità

Livorno 16 settembre 2022 – Giro Handbike 2022, le modifiche alla viabilità

Passa quest’anno da Livorno il Giro Handbike 2022. La sesta (e penultima) tappa di questo tour iniziato a Bari nell’aprile scorso, è infatti in programma per domenica 18 settembre, con partenza alle ore 11 da Barriera Margherita (viale Italia) e percorso che si snoderà principalmente sui viali a mare da piazza S. Jacopo in Acquaviva fino alla rotatoria con via dei Pensieri, in via dei Pensieri e in un tratto di viale Nazario Sauro (con “giro di boa” alla rotatoria Nazario Sauro/via dei Pensieri).

Per il percorso completo cliccare qui:

con l’utilizzo di Google Maps è possibile aprire i diversi pittogrammi e impostare la strada per raggiungerli.

La cerimonia delle premiazioni si svolgerà a partire dalle ore 14.30 nella sede dell’Atletica Livorno al Campo Scuola di via dei Pensieri.

Si tratta di un importante appuntamento per far conoscere meglio l’handbike, un mezzo di locomozione che consente a chiunque, disabile o normodotato, di spostarsi sfruttando la propulsione fornita dalle braccia, non solo per gareggiare, ma anche per muoversi in sicurezza e in autonomia.

Tutte le informazioni dettagliate sulle tappe, comprese le classifiche e i comunicati, saranno trasmesse tramite canale Telegram all’indirizzo https://t.me/GiroHandBike

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, dalle ore 7 alle ore 14 di domenica 18 settembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di viale Italia compreso tra la carreggiata lato nord di piazza Sant’Jacopo in Acquaviva e la rotatoria con via dei Pensieri, in tutta piazza S. Jacopo in Acquaviva (compreso il tratto lato via S. Jacopo in Acquaviva), nel tratto di via dei Pensieri (corsia lato ovest) compreso tra viale Italia e piazzale Montello (carreggiata antistante al settore “curva nord” dello Stadio Comunale), nel tratto di piazzale Montello compreso tra via dei Pensieri e via Baracca (sempre carreggiata ovest), in via Baracca, nel tratto di viale Nazario Sauro (lungo entrambe le carreggiate) compreso tra la rotatoria con viale Italia e la rotatoria con via dei Pensieri.

Dalle ore 9 alle ore 14 in questi stessi tratti stradali sarà inoltre in vigore il divieto di transito.

Divieto di transito, e di sosta con rimozione forzata, anche nelle strade con senso di marcia a immettersi nel percorso di gara, eccetto mezzi di residenti, disabili e persone con comprovate esigenze.

Poiché il percorso comprende anche il tratto di viale Nazario Sauro (che sarà chiuso al traffico lungo entrambe le corsie) che va da Barriera Margherita alla rotatoria con via dei Pensieri, lungo il tratto adiacente che va dalla rotatoria con via Beato Angelico fino a via dei Pensieri, sempre dalle ore 9 alle ore 14, potranno circolare solo i mezzi dei residenti, con inversione a “U” all’altezza di via dei Pensieri.

I mezzi del trasporto pubblico osserveranno itinerari alternativi rispetto alle strade interessate dal percorso di gara.

